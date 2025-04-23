Расследование продолжается в рамках уголовного производства по статье с пометкой "самоубийство". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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На Сумщине застрелился директор областного центра занятости

Леониду Чепульскому было 51 год. Он родился в Харькове, получал высшее образование в Сумах: сначала в педагогическом институте им. А. С. Макаренко по специальности "История Украины, всемирная история и практическая психология", впоследствии в Сумском национальном аграрном университете по специальности "Промышленное и гражданское строительство", квалификация "инженер-строитель".

С 7 сентября 2023 года Чепульский возглавлял Сумской областной центр занятости. До этого был членом исполнительного комитета Сумского горсовета.

Вечером 22 апреля Леонид застрелился из автомата на собственной даче на Сумщине. Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УКУ "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

Сейчас в рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование, почему человек так поступил,

– сообщили Общественному в ГУНП в Сумской области.