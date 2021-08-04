Об этой трагедии рассказали в комментарии 24 каналу в полиции Днепропетровщины. В местных СМИ обнародовали фото с этого места.

Другой случай На Херсонщине застрелился солдат-срочник

На дачі під Дніпром застрелився чоловік
Пистолет, который обнаружили возле тела / Фото "Днепр оперативный"

Покончил с собой

  • Правоохранители уже установили личность мужчины.
  • Оказалось, что ему было примерно 40 лет (родился в 1981 году).
  • По мнению следователей это было самоубийство.
  • Сейчас полиция еще работает на месте происшествия.
  • "Днепр оперативный" сообщает, что мужчина прострелил себе ротовую полость.
  • Рядом с телом лежал пистолет ТТ, а также одна гильза.

На дачі під Дніпром застрелився чоловік
Гильза, которую зашли правоохранители / Фото "Днепр оперативный"