Об этой трагедии рассказали в комментарии 24 каналу в полиции Днепропетровщины. В местных СМИ обнародовали фото с этого места.
Другой случай На Херсонщине застрелился солдат-срочник
Пистолет, который обнаружили возле тела / Фото "Днепр оперативный"
Покончил с собой
- Правоохранители уже установили личность мужчины.
- Оказалось, что ему было примерно 40 лет (родился в 1981 году).
- По мнению следователей это было самоубийство.
- Сейчас полиция еще работает на месте происшествия.
- "Днепр оперативный" сообщает, что мужчина прострелил себе ротовую полость.
- Рядом с телом лежал пистолет ТТ, а также одна гильза.
Гильза, которую зашли правоохранители / Фото "Днепр оперативный"