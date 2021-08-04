Рядом с телом лежал пистолет: на даче под Днепром нашли мертвого мужчину – фото

4 августа 2021 , 18:06
Читати новину українською

Источник:

24 канал

В дачном кооперативе "Пластик" под Днепром 4 августа обнаружили окровавленное тело мужчины. СМИ пишут, что у него была прострелена голова и рядом лежал пистолет.

Об этой трагедии рассказали в комментарии 24 каналу в полиции Днепропетровщины. В местных СМИ обнародовали фото с этого места.

Другой случай На Херсонщине застрелился солдат-срочник


Пистолет, который обнаружили возле тела / Фото "Днепр оперативный"

Покончил с собой

  • Правоохранители уже установили личность мужчины.
  • Оказалось, что ему было примерно 40 лет (родился в 1981 году).
  • По мнению следователей это было самоубийство.
  • Сейчас полиция еще работает на месте происшествия.
  • "Днепр оперативный" сообщает, что мужчина прострелил себе ротовую полость.
  • Рядом с телом лежал пистолет ТТ, а также одна гильза.


Гильза, которую зашли правоохранители / Фото "Днепр оперативный"

Обратите внимание! 30 июня селе Стрелковое на Херсонщине застрелился правоохранитель. Выстрел услышали работники пансионата, в котором полицейский жил во время служебной командировки.
Автор: Олександр Марчак