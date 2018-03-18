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Застрелился легендарный летчик ВСУ

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Застрелился легендарный летчик АТО
Застрелился легендарный летчик АТО

Летчик-герой Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире в Николаеве, выстрелив себе в голову из боевого пистолета.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

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По словам правоохранителей, во время выстрела в квартире находилась вся его семья. Военный от огнестрельного ранения скончался в больнице скорой медицинской помощи.

Семья находилась дома вместе с мужем, выстрел из комнаты услышала жена,
– отметили в полиции.

Самоубийство мужчина совершил из боевого пистолета марки "ПМ" без номерных знаков. По словам родственников, Владислав Волошин в последнее время находился в подавленном состоянии и говорил о тревожных намерениях.

Льотчик ЗСУ Владислав Волошин покінчив життя самогубством у Миколаєві

Летчик ВСУ Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством в Николаеве​

Как рассказала жена самоубийцы, последние несколько дней мужчина вел себя очень замкнуто, рассказывал о неприятностях на работе. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

29-летний Владислав Волошин последние несколько месяцев был исполняющим обязанности директора одного из областных коммунальных предприятий "Николаевский международный аэропорт".

Кто такой Владислав Волошин? Это бывший пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. За время войны на Донбассе он неоднократно наносил результативные удары по боевикам на Востоке, сделав 33 боевых вылета.

В августе 2014 после точного удара по российским десантникам под Новокатериновкой его самолет сбили. Он катапультировался и приземлился на оккупированных территориях. Со сломанной рукой благодаря координации куратора из штаба АТО ему удалось пройти мимо блокпоста боевиков и попасть на территории, подконтрольные Украины.

Именно летчика ВСУ Владислава Волошина Москва ложно обвиняла в сбивании малайзийского самолета в небе над Донбассом.

К слову, его портрет в гермошлеме долго висел на почетном месте в Администрации президента Украины. Волошин награжден орденом "За мужество" III степени.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы Вооруженные Силы Украины Самоубийство Новости Николаева
Источник: 24 Канал
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