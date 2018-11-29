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      Застройка экопарка на Осокорках: в Киевсовете поддержали расторжение договора с застройщиком

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      Застройка экопарка на Осокорках: земкомиссия поддержала расторжение договора с застройщиком
      Застройка экопарка на Осокорках: земкомиссия поддержала расторжение договора с застройщиком / Фото из открытых источников

      Земельная комиссия Киевсовета поддержала расторжение договора с застройщиком экопарка на Осокорках.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник мэра Киева, нардеп Дмитрий Белоцерковец.

      Читайте также: Скандальное строительство на спуске: у Кличко заговорили о расторжении договора с застройщиком

      "Земельная комиссия Киевсовета поддержала проект решения по разрыву договора аренды земельного участка с застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках (там, где общественность отстаивает инициативу "Экопарк", а застройщик не слышит активистов)", – напомнил он.

      Основанием для такого решения комиссии стали долги застройщика и не своевременное освоение участка в первые три года, поскольку договор об аренде был заключен еще в далеком 2005 году.

      Профильный департамент настаивает, что «Контактбудсервис» должен городскому бюджету 59 миллионов гривен за аренду земли, а освоение земли должно было начаться еще до 2008-го.

      Теперь решение за Киевсоветом, соответствующее решение должно быть рассмотрено на сессии Киевсовета 29 ноября. По словам советника мэра Киева, политическая воля для этого есть.

      Что такое экопарк Осокорки: смотрите видео

       

      К слову, накануне КГГА выдало градостроительные условия и ограничения на реконструкцию нежилых помещений на улице Срибнокильской, 20-В у станции метро "Осокорки" в Дарницком районе Киева. Согласно планам застройщика, там должен появиться новый ТРЦ.

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      Теги: Новости Украины Киеврада скандальные застройки Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости Киева Экология
      Источник: 24 канал
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