Застройка экопарка на Осокорках: в Киевсовете поддержали расторжение договора с застройщиком

Земельная комиссия Киевсовета поддержала расторжение договора с застройщиком экопарка на Осокорках.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник мэра Киева, нардеп Дмитрий Белоцерковец.

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"Земельная комиссия Киевсовета поддержала проект решения по разрыву договора аренды земельного участка с застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках (там, где общественность отстаивает инициативу "Экопарк", а застройщик не слышит активистов)", – напомнил он.

Основанием для такого решения комиссии стали долги застройщика и не своевременное освоение участка в первые три года, поскольку договор об аренде был заключен еще в далеком 2005 году.

Профильный департамент настаивает, что «Контактбудсервис» должен городскому бюджету 59 миллионов гривен за аренду земли, а освоение земли должно было начаться еще до 2008-го.

Теперь решение за Киевсоветом, соответствующее решение должно быть рассмотрено на сессии Киевсовета 29 ноября. По словам советника мэра Киева, политическая воля для этого есть.

Что такое экопарк Осокорки: смотрите видео

К слову, накануне КГГА выдало градостроительные условия и ограничения на реконструкцию нежилых помещений на улице Срибнокильской, 20-В у станции метро "Осокорки" в Дарницком районе Киева. Согласно планам застройщика, там должен появиться новый ТРЦ.