Застройщик должен снести 4 этажа скандального "дома-монстра" в Киеве

Компания, которая строила многоэтажку на улице Нижний Вал, 27-29 в Киеве, теперь должна снести четыре ее верхние этажи. Такое решение принял суд по скандальной застройке, известной как "дом-монстр".

Компания "Патели лизинг", решил Хозяйственный суд Киева, самовольно надстроила на жилищно-офисном комплексе 4 этажа. И теперь она же и за свои деньги должна эти этажи снести.

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Причина такого решения в том, что застройщик не имел разрешения на смену проекта дома, а также нарушил градостроительные нормы и стандарты.



"Дом-монстр" на Валах / Фото из соцсетей

Что это за "дом-монстр" и чем он известен

История берет начало еще в 2005 году: тогда застройщику выделили земельный участок на Подоле (исторический центр Киева), как считали активисты, с вероятными нарушениями.

В 2009 году власти Киева согласовал финальный документ: в доме предусмотрели 1 подземный этаж и 8 наземных.

В 2010 застройщик получил согласие КГГА на внесение изменений в проектную документацию по апартаментам на верхних мансардах. Однако трактовала это согласие шире, чем в КГГА предполагали.



Верхние четыре этажа, решил суд, построили незаконно / Фото из соцсетей

Иск против застройщика по "дому-монстру" (как его называют киевляне) городской совет Киева подал еще в 2014 году.

Лишь в 2017 году судебная экспертиза доказала, что строительство дополнительных этажей в доме на Нижнем Валу 27-29 происходило с нарушениями.

Наконец в ноябре 2019 суд принял решение снести верхние этажи, но активисты предполагают, что застройщик подаст апелляцию. То есть, история "дома-монстра" еще не закончилась.

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