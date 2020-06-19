В СНБО 19 июня заявили о значительной опасности ухудшения ситуации с водными ресурсами в Украине. Вероятные засухи негативно повлияют на экономику, людей и окружающую среду.

Этот вопрос обсудили во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов и обеспечения населения качественной питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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Что в СНБО говорят о проблемах с водными ресурсами

По состоянию на середину июня гидрологическая обстановка на большинстве рек Украины немного улучшилась. В то же время все будет зависеть от выпадения осадков и их количества.

Учитывая многолетние тенденции, в СНБО прогнозируют высокую вероятность формирования периодов засухи и низкой водности летом и осенью. Это может негативно повлиять на экономику и безопасность людей.

Также в СНБО отметили необходимость усовершенствовать законодательную базу страхования загрязнение водных ресурсов.

Как ситуацию с обмелением рек объясняют в ГСЧС

В конце апреля этого года в Укргидрометцентре ГСЧС заявили, что уровень воды в украинских реках самый низкий за последние более чем 100 лет.

Специалисты объяснили, что в реках и водохранилищах Украины мало воды из-за отсутствия снега. В частности, говорится о бассейнах Днепра и его водохранилищ, а также реки Десны.

Март и весь апрель прошли почти без дождей. Когда же был сильный ветер, то наблюдалось довольно редкое для Украины явление, как пыльная буря. Это, по словам специалистов, свидетельствует о существенной пересушенности почв в Украине уже на середину весны.

Это будет иметь негативные последствия для различных секторов экономики. Для сельского хозяйства могут ограничиваться объемы воды, вводиться лимиты или ограничения на водоснабжение.

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