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Злой Одессит

Засуха в Крыму еще не сказала свое последнее слово

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Засуха в Крыму еще не сказала свое последнее слово в этом сезоне
Засуха в Крыму еще не сказала свое последнее слово в этом сезоне / Фото со свободных источников

Июнь для оккупированного Крыма начался с того, что сначала в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах был введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, а на прошлой неделе уже и в Джанкойском и Красноперекопском районах.

Собственно, то о чем так много писали, в том числе и я, претворяется в реальность – полуостров принимает свой первозданный облик высушенного солончака. Без поставок воды по Северо-Крымскому каналу днепровской воды, Крым довольно быстро теряет свой привычный и привлекательный для многих облик, который сформировался за десятилетия. Но, даже не об этом речь.

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Дело в том, что оккупационные власти явно лукавят, объявив чрезвычайное положение в вышеназванных районах. Такая мысль возникает, поскольку еще в мае поступала информация о засухе в Роздольненском районе, где сухие посевы выкашивались на солому. Аналогично в Черноморском и Кировском районах.

А потому, засуха еще не сказала свое последнее слово в этом сезоне и если оккупантам хватит смелости, они объявят о чрезвычайном положении еще как минимум в 4 районах полуострова. При этом Сакский и Белогорский районы, если в этом году еще смогут выйти из "сезона" с приемлемыми потерями, то в 2019-м они однозначно окажутся в зоне риска, а попавшие в этом году в эту зону, в следующем уже будут в зоне катастрофы.

Зато, хоть бендеровцы по улицам Севастополя не ездят и не расстреливают всех говорящих по-русски как в… А, собственно, как где?

Автор: Злой Одессит
Теги: Новости политики Новости России Новости Крыма Публикации
Источник: Злой Одессит
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