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      Засуха в Крыму оккупанты говорят, что запасов питьевой воды хватит до марта

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      Оккупанты заявляют, что запасов воды в Крыму хватит до марта
      Оккупанты заявляют, что запасов воды в Крыму хватит до марта / sobytiya.net

      Проблемы с засухой и питьевой водой на оккупированном Россией украинском полуострове никуда не исчезли. Ее для потребностей населения хватит до марта 2020 года.

      Однако оккупанты надеются, что ситуация изменится. Об этом сообщил "вицепремьер" незаконного правительства украинского полуострова Андрей Рюмшин, пишет издание "Крым.Реалии".

      Что происходит: Из-за осенней засухи в оккупированном Крыму умирают реки: пресная вода исчезает даже в колодцах

      Он утверждает, что к марту ограничений в подаче воды для населения не планируется.

      Мы сегодня имеем запасы до марта. Но у нас осадки пойдут в ноябре-декабре, плюс снежные январь и февраль,
      – убеждает представитель оккупационной власти.

      Ранее в Крымском гидрометцентре сообщили, что теплая осень с минимальными осадками привела к засухе и пересыханию главных рек, питающих водохранилища естественного стока полуострова.

      Насколько серьезные в Крыму проблемы с водой?

      • Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии в 2014 году поставки прекращены.
      • Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища.
      • Украинская власть отмечает, что экологическое состояние в оккупированном Россией Крыму является катастрофическим. Большая часть полуострова уничтожена засухой из-за нехватки воды.
      • Ранее подземные воды Крыма пополняла пресная вода из материковой Украины, не давая им стать солеными.
      • Сейчас же засоленная почва стала неплодородной. По одной из версий, именно использование соленой воды привело к экологической катастрофе на заводе олигарха Фирташа в Армянске.

      Женевская конвенция 1949 определяет, что все вопросы обеспечения жизнедеятельности населения или оккупированной территории возлагаются на страну-оккупанта. Законодательство Украины и международное право признают Россию как страну-оккупанта.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Экология
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