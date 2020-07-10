ГСЧС признала засуху в Одесской области чрезвычайной ситуацией природного характера государственного уровня. Областная власть попросила помощи у руководства государства.

Убытки от засухи – более 6 миллиардов гривен

Убытки, которые нанесла засуха в Одесской области, оценивают в 6,5 миллиарда гривен. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в фейсбуке.

Читайте также Песок колол будто иголками, дети плакали: жуткая песчаная буря накрыла Одессу – фото, видео

Сейчас из областного бюджета выделено 18 миллионов гривен на экстренную поддержку аграриев. Мы обратились в Кабинет министров Украины за поддержкой наших фермеров,

– заявил Куций.

Больше всего пострадали аграрии Лиманского района.

Из-за погодных условий Одесская область находится в зоне пожарного риска. В области объявлен самый высокий – пятый уровень пожарной опасности.