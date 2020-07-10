Рекордную засуху в Одесской области признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня
ГСЧС признала засуху в Одесской области чрезвычайной ситуацией природного характера государственного уровня. Областная власть попросила помощи у руководства государства.
Убытки от засухи – более 6 миллиардов гривен
Убытки, которые нанесла засуха в Одесской области, оценивают в 6,5 миллиарда гривен. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в фейсбуке.
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Сейчас из областного бюджета выделено 18 миллионов гривен на экстренную поддержку аграриев. Мы обратились в Кабинет министров Украины за поддержкой наших фермеров,
– заявил Куций.
Больше всего пострадали аграрии Лиманского района.
Из-за погодных условий Одесская область находится в зоне пожарного риска. В области объявлен самый высокий – пятый уровень пожарной опасности.
Что известно о засухе в Одесской области
В Одесской области – крупнейшая за 70 лет засуха. По предварительным оценкам, урожай будет втрое меньше, чем в 2019 году.