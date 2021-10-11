Засыпало землей жителя Харьковщины: оказался в 2-метровой ловушке

На Харьковщине 11 октября мужчину засыпало землей. Он оказался в ловушке на глубине 2 метров, поэтому понадобилась помощь специалистов.

Это произошло на территории Роганской территориальной общины. Об инциденте сразу сообщили местному офицеру общины.

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Мог получить серьезную травму

К правоохранителю позвонил обеспокоенный житель села Докучаевское. Он сказал, что нужна немедленная помощь, поэтому офицер сразу уехал.

Пострадавшего сразу начали вызволять из этой собственноручно созданной ловушки. Впоследствии приехали медики, которые госпитализировали мужчину. Они сообщили, что есть подозрение на травму позвоночника. Однако неизвестно, насколько сильны повреждения.



Яма, в которой засыпало мужчину / Фото сообщества "Полицейские офицеры громад"

Похожий случай раньше

20 апреля сообщили, что засыпало землей мужчину на одной из строительных площадок Одессы. Там произошел оползень, которым придавило 20-летнего парня.

Он сразу погиб, поскольку не мог дышать под завалом. Впоследствии стало известно, что полиция начала расследование этого инцидента как нарушение правил безопасности на строительстве.