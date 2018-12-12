Затея не удалась: в России попытались выдать аниматора в костюме за "самого современного работа"

В российском городе Ярославле стартовал форум " ПроеКТОриЯ – его ежегодно проводят по распоряжению Владимира Путина. "Сверхсовременный" робот, презентацию которого расхвалил пропагандистский телеканал, вызвал множество вопросов.

Об этом пишет LiveJournal.

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Так, в день открытия на форуме показали российского робота Бориса. Он якобы знал математику, умел ходить, говорить и танцевать под песню "Skibid". Роботу посвятили часть сюжета в новостях на пропагандистском канале "Россия 24", назвав его "самым современным роботом".

Однако пользователей сети смутило отсутствие датчиков, странные движения работа и то, что о разработке этого "чуда техники" ранее ничего не было известно.

В России спутали работа с аниматором/ Скриншот "Россия 24" от tjournal.ru

Ответ оказался простым – ее удалось найти после непродолжительного поиска по запросу "костюм робота". Оказалась, что на технофоруме показали не работа, а костюм работа "Алеша". На одном из кадров даже видно шею аниматора.





На фото видно частичку шеи аниматора/ Скриншот "Россия 24" от tjournal.ru

Продавцы "Алеши" заявляют, что "дизайн и техническое исполнение этого костюма создают почти полную иллюзию того, что перед вами настоящий робот" и что "визуально кажется, что робот похож на робота Asimo".

Впоследствии "Россия 24" удалила со своего YouTube-канала сюжет программы "Вести Ярославль" с роботом Борисом.