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      Затея не удалась: в России попытались выдать аниматора в костюме за "самого современного работа"

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      в России попытались выдать аниматора в костюме за "самого современного работа"
      в России попытались выдать аниматора в костюме за "самого современного работа" / Скриншот "Россия 24" от LiveJournal

      В российском городе Ярославле стартовал форум " ПроеКТОриЯ – его ежегодно проводят по распоряжению Владимира Путина. "Сверхсовременный" робот, презентацию которого расхвалил пропагандистский телеканал, вызвал множество вопросов.

      Об этом пишет LiveJournal.

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      Так, в день открытия на форуме показали российского робота Бориса. Он якобы знал математику, умел ходить, говорить и танцевать под песню "Skibid". Роботу посвятили часть сюжета в новостях на пропагандистском канале "Россия 24", назвав его "самым современным роботом".

      Однако пользователей сети смутило отсутствие датчиков, странные движения работа и то, что о разработке этого "чуда техники" ранее ничего не было известно.

      у Росії хотіли видати аніматора за робота

      В России спутали работа с аниматором/ Скриншот "Россия 24" от tjournal.ru

      Ответ оказался простым – ее удалось найти после непродолжительного поиска по запросу "костюм робота". Оказалась, что на технофоруме показали не работа, а костюм работа "Алеша". На одном из кадров даже видно шею аниматора.


       

      На фото видно частичку шеи аниматора/ Скриншот "Россия 24" от tjournal.ru

      Продавцы "Алеши" заявляют, что "дизайн и техническое исполнение этого костюма создают почти полную иллюзию того, что перед вами настоящий робот" и что "визуально кажется, что робот похож на робота Asimo".

      Впоследствии "Россия 24" удалила со своего YouTube-канала сюжет программы "Вести Ярославль" с роботом Борисом.

      Теги: Новости политики Новости России Курьезные новости Техно
      Источник: 24 Канал
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