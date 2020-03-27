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      Затяжной карантин может пагубно повлиять на агросектор: объяснение эксперта

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      Как карантин повлияет на фермеров / 24 канал

      Из-за девальвации гривны затраты аграриев могут вырасти и спровоцировать нехватку денежных ресурсов.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал партнер аудиторской компании Kreston GCG Андрей Попов.

      Важно Пережить карантин: как государство может поддержать украинский бизнес

      По его словам, существуют опасения, что производители сельскохозяйственной продукции сильно потеряют в доходах, поскольку на мировых рынках наблюдается падение цен, а экспорт находится под ограничением.

      Падение котировок ценных бумаг украинских агрохолдингов на мировых рынках может привести к увеличению стоимости инвестиционных ресурсов для таких компаний. Но больнее всего карантин ударит по домохозяйствам, которые обеспечивают молочными продуктами и овощами рынки в городах, поскольку их продукция не может храниться длительное время,
      – сказал он.

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      Попов напомнил, что во времена глубоких кризисных эпизодов в мировой экономике за последние 20 лет, падение цен на зерновые в среднем составило 13%, на масличные – 8%. Сейчас, по его словам, цены на основные зерновые отреагировали не критично: снижением на 3-5%.

      Спрогнозировать последствия карантина сегодня сложно, поскольку говорить о каких-то цифрах можно будет только тогда, когда завершение ограничительных мер будет видно на горизонте. Но аграрный экспорт является значительной частью всего экспорта Украины, принося в госказну более $20 млрд ежегодно. Таким образом, его падение на 10-20% может составлять $4 млрд недопоступлений в бюджет. А это очень весомая сумма для нашей слабой экономики,
      – сказал он.

      В то же время, по его словам, аграрии ожидают, что снижение цен на зерновые будет перекрыто экономией по другим статьям расходов. "Так, продолжает снижаться стоимость природного газа, который может поспособствовать снижению цены на удобрения. Также из-за снижения цены на энергоносители уменьшается себестоимость сушки зерна на элеваторах", – пояснил Попов.

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      Чтобы минимизировать негативное влияние карантина, правительство временно отменило налоговые проверки, земельный налог и арендную плату за участки государственной и коммунальной собственности. Также от уплаты единого социального взноса освобождены члены фермерских хозяйств.

      "К сожалению, эти меры не будут иметь ощутимого положительного влияния или существенной поддержки аграрного и пищевого рынка. Многие специалисты разделяют мнение, что реальную пользу в данной ситуации могут принести введение налоговых каникул продолжительностью три месяца по фиксированному налогу и отсрочка выплаты НДФЛ от арендной платы за землю", – сказал Попов.

      К тому же, нельзя допустить закрытия пути для авто и ж/д грузоперевозок сырья, так как это неизбежно приведет к срыву экспортных контрактов, штрафным санкциям и полной изоляции областей. Это повлечет за собой полную остановку большинства предприятий,
      – подчеркнул он.

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      Напомним, по всей территории Украины введен режим чрезвычайной ситуации с целью предотвратить распространение эпидемии коронавируса.

      КоронавірусЧрезвычайная ситуация: что нужно знать / Инфографика 24 канала

      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Продукты Сельское хозяйство
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