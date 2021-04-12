Нечистоты попали в Днестровский лиман. Песок на берегу теперь покрыт серым илом, а вода мутная. Это случилось в поселке Затока, в Одесской области

Видео с берега поселка появилось в сети 12 апреля. Однако, когда именно воду загрязнили – неизвестно.

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Автор видео предполагает, что в загрязнении виноваты очистные сооружения. Они расположены рядом с местом, где снимали это видео.

Мужчина демонстрировал берег, который полностью покрыт канализационными стоками. Также они в воде у берега. В сообществе, где опубликовали видео, пишут, что также там неприятно пахнет.

Журналисты 24 канала пытаются связаться с поселковым советом Затоки и Государственной экологической инспекцией Одесской области. Однако пока нигде не отвечают.

Испачканный нечистотами берег: видео сообщества "Одесса как она есть"

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что основным приоритетом в уголовной политике должна быть борьба с экологическими преступлениями. Он объяснил это тем, что, согласно Конституции, каждый гражданин имеет право на безопасную жизнь и здоровую окружающую среду.