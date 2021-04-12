В Затоке в Одесской области слили нечистоты в воду: на берегу грязно и воняет – видео
Нечистоты попали в Днестровский лиман. Песок на берегу теперь покрыт серым илом, а вода мутная. Это случилось в поселке Затока, в Одесской области
Источник:"Одесса как она есть"
Видео с берега поселка появилось в сети 12 апреля. Однако, когда именно воду загрязнили – неизвестно.
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Автор видео предполагает, что в загрязнении виноваты очистные сооружения. Они расположены рядом с местом, где снимали это видео.
Мужчина демонстрировал берег, который полностью покрыт канализационными стоками. Также они в воде у берега. В сообществе, где опубликовали видео, пишут, что также там неприятно пахнет.
Журналисты 24 канала пытаются связаться с поселковым советом Затоки и Государственной экологической инспекцией Одесской области. Однако пока нигде не отвечают.
Испачканный нечистотами берег: видео сообщества "Одесса как она есть"
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