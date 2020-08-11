В сети появилось видео из курортной Затоки Одесской области, на котором несколько полицейских дубинками бьют людей. В полиции говорят, что это были нарушители, которые еще и оказывали сопротивление полиции.

Правоохранители сейчас проводят рассмотрение инцидента, заявили в полиции Одесской области, пишет "Думская".

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Силовики избили людей: что известно из видео

В сети выложили видео из курортной Затоки в Одесской области. На нем заметно, что полицейские дубинками избивают людей. Более того: на одного человека, лежащего на земле, напали сразу двое правоохранителей.

Как это объясняют в полиции

Там говорят, что полицейские прибыли на подмогу на вызов нацгвардейцев.

на вызов нацгвардейцев. Они же остановили на улице двух людей и попросили показать карманы. Причина – поступила жалоба, что у них якобы могут быть при себе ножи.

и попросили показать карманы. Причина – поступила жалоба, что у них якобы могут быть при себе ножи. Люди отказались выполнять просьбу представителей Нацгвардии и якобы распылили газовый баллончик.

После этого в конфликт вмешался патруль.

Драку продолжили в торговой палатке – туда забежали вероятные нарушители.

Там они, по словам полиции, оказывали сопротивление – в отношении одного полицейского применили баллончик, другого ударили бутылкой по голове.

Интересно, что в результате драки никого не задержали. Одним из вероятных нарушителей оказался 17-летний житель района. Он обратился к врачам.

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Силовики бьют людей в Затоке: видео