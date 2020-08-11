На курорте под Одессой силовики избили дубинками вероятных нарушителей: жестокое видео (18+)
В сети появилось видео из курортной Затоки Одесской области, на котором несколько полицейских дубинками бьют людей. В полиции говорят, что это были нарушители, которые еще и оказывали сопротивление полиции.
Правоохранители сейчас проводят рассмотрение инцидента, заявили в полиции Одесской области, пишет "Думская".
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Силовики избили людей: что известно из видео
В сети выложили видео из курортной Затоки в Одесской области. На нем заметно, что полицейские дубинками избивают людей. Более того: на одного человека, лежащего на земле, напали сразу двое правоохранителей.
Как это объясняют в полиции
- Там говорят, что полицейские прибыли на подмогу на вызов нацгвардейцев.
- Они же остановили на улице двух людей и попросили показать карманы. Причина – поступила жалоба, что у них якобы могут быть при себе ножи.
- Люди отказались выполнять просьбу представителей Нацгвардии и якобы распылили газовый баллончик.
- После этого в конфликт вмешался патруль.
- Драку продолжили в торговой палатке – туда забежали вероятные нарушители.
- Там они, по словам полиции, оказывали сопротивление – в отношении одного полицейского применили баллончик, другого ударили бутылкой по голове.
Интересно, что в результате драки никого не задержали. Одним из вероятных нарушителей оказался 17-летний житель района. Он обратился к врачам.
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Силовики бьют людей в Затоке: видео