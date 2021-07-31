Что известно о "креветках своими руками"

Туристка призналась, что соблазнилась на съемочный вид креветок – они были большие и ярко красные. Стоил такой "деликатес" немало, однако конкретной цены отдыхающая не назвала.

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Женщина сняла купленный товар на видео. На нем видно, что креветки – очень плотной консистенции. Разорвать их достаточно сложно. Продавали "морепродукты" в пластиковом пакете.

Кстати, продавец не сказала покупателям, что креветки – не рыба.

Как мы разочаровались, когда выяснилось, что они сделаны из желатина. Просто вылитые в формочку. Поэтому, когда будете в Затоке, обязательно попробуйте эту хр*нь,

– сказала автор видео.

В то же время она не указала, на каком именно пляже продавцы додумались до такого бизнеса.

Туристам продали креветки из желатина: видео

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