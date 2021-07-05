Об этом сообщили 5 июля. Впоследствии подозреваемого задержали, им оказался житель Сум, которому 23 года.
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Правоохранители на месте убийства львовянина / Фото Нацполиции
Почти сразу умер
- Пострадавший приехал в Одесскую область на заработки.
- Нападение случилось у лавки.
- Впоследствии ее работники вызвали скорую.
- Однако было слишком поздно и мужчина умер от потери крови.
- Злоумышленник, убегая прихватил сумку убитого.
Вещественные доказательства, которые изъяли у жителя Сум / Фото Нацполиции
Что известно о задержанном
Правоохранители быстро разыскали мужчину, который может быть причастным к совершению преступления. Оказалось, что он отдыхал в Затоке с семьей.
Злоумышленника задержали и нашли вещественные доказательства – нож, похищенные вещи и деньги (примерно 600 гривен). Перед задержанием он пытался избавиться от них.
Похищенные у жителя Львовской области вещи / Фото Нацполиции