Об этом сообщили 5 июля. Впоследствии подозреваемого задержали, им оказался житель Сум, которому 23 года.

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Правоохранители на месте убийства львовянина / Фото Нацполиции

Почти сразу умер

Пострадавший приехал в Одесскую область на заработки.

Нападение случилось у лавки.

Впоследствии ее работники вызвали скорую.

Однако было слишком поздно и мужчина умер от потери крови.

Злоумышленник, убегая прихватил сумку убитого.



Вещественные доказательства, которые изъяли у жителя Сум / Фото Нацполиции

Что известно о задержанном

Правоохранители быстро разыскали мужчину, который может быть причастным к совершению преступления. Оказалось, что он отдыхал в Затоке с семьей.

Злоумышленника задержали и нашли вещественные доказательства – нож, похищенные вещи и деньги (примерно 600 гривен). Перед задержанием он пытался избавиться от них.



Похищенные у жителя Львовской области вещи / Фото Нацполиции

Обратите внимание! 23 июня в Киеве задержали 35-летнего уроженца Сумской области. Его подозревают в убийстве 67-летней женщины. Также, по данным следствия, мужчина пытался убить ее 61-летнего брата.