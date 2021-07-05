Об этом сообщили 5 июля. Впоследствии подозреваемого задержали, им оказался житель Сум, которому 23 года.

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Вбили в Затоці Жителя Львівщини поліція Гроші викрадення

Правоохранители на месте убийства львовянина / Фото Нацполиции

Почти сразу умер

  • Пострадавший приехал в Одесскую область на заработки.
  • Нападение случилось у лавки.
  • Впоследствии ее работники вызвали скорую.
  • Однако было слишком поздно и мужчина умер от потери крови.
  • Злоумышленник, убегая прихватил сумку убитого.

Вбили в Затоці Жителя Львівщини поліція Гроші викрадення
Вещественные доказательства, которые изъяли у жителя Сум / Фото Нацполиции

Что известно о задержанном

Правоохранители быстро разыскали мужчину, который может быть причастным к совершению преступления. Оказалось, что он отдыхал в Затоке с семьей.

Злоумышленника задержали и нашли вещественные доказательства – нож, похищенные вещи и деньги (примерно 600 гривен). Перед задержанием он пытался избавиться от них.

Вбили в Затоці Жителя Львівщини поліція Гроші викрадення
Похищенные у жителя Львовской области вещи / Фото Нацполиции