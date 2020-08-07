Капитана затонувшего у одесского побережья танкера Delfi приговорили к одному году ограничения свободы. Этим же решением его освободили от отбывания наказания, назначив испытательный срок в один год.

Такой приговор вынес Приморский районный суд 6 августа 2020 года. Об этом сообщило издание "Думская".

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Капитан танкера активно помогал расследованию и полностью признал свою вину. Согласно фактам, которые установил суд, он допустил нарушения, которые привели к аварийному морскому проишествию. Танкер начал дрейфовать и потерпел крушение у берегов Одессы, сев на мель в районе пляжа "Дельфин".

В пресс-службе суда отметили, что было нарушение требований международного свидетельства о минимальном составе экипажа. На танкере было 3 человека вместо 5. Также Delfi стоял без груза на якоре за пределами территориальных вод Украины, ожидая пополнения судовых запасов – провизии, масла, топлива.

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Кроме этого капитан не учел предупреждения об ухудшении погодных условий и не принял необходимые меры, чтобы не допустить дрейфа.

Сообщается, что операторы порта "Южный" в течение недели перед катастрофой предупреждали капитана о приходе непогоды. И рекомендовали подать сигнал "SOS!", чтобы начать спасательные работы.