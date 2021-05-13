Хозяйственный суд Одесской области передал в собственность государства танкер Delfi. Этим решением удовлетворили иск Украины против иностранной фирмы. Пока неизвестно, что дальше будут делать с затонувшим кораблем.

Судно принадлежало британской компании Mister Drake PC. Его 10 сентября 2021 года отбуксировали в Черноморск. К теме Чистый четверг по-одесски: возле "Дельфина" повторно зачистили дно от обломков Delfi – фото Больше об этом суде Рассматривала это дело судья Наталья Петренко. Истцом был Кабинет Министров. Судебное решение вынесли 13 мая. Однако полный его текст будет готов только 24 мая. Что известно о затонувшем танкере Delfi Судно затонуло возле Одессы в ноябре 2019 года.

Несколько раз из него в море вытекали нефтепродукты.

Убытки от загрязнения окружающей среды составляли 16 300 долларов.

Владелец танкера должен был убрать его до апреля 2020 года. Но сроки поднятия судна переносили несколько раз.

27 июля за операцию по поднятию танкера ответственность на себя взяло государство.

26 августа буксиры выровняли судно с помощью металлических тросов и поставили танкер на киль.

Убрать судно с одесского пляжа стоило 14 миллионов гривен. Обратите внимание! По данным издания "Думская", за Mister Drake PC стоит бывший "регионал" из Николаевского облсовета Олег Ковтунов. В Николаеве на него зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Мистер Дрейк".