В Мининфраструктуры планируют начать операцию по подъему затонувшего в Одессе танкера Delfi уже через неделю. Ранее в Администрации морских портов предполагали, что танкер может пролежать на одесском пляже до конца туристического сезона.

Последний день, когда будут принимать предложения по подъему танкера, – 5 августа, рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Интерфакс-Украина.

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Сегодня последний день, когда предоставляются предложения (по подъему танкера – 24 канал). И я надеюсь, что уже через неделю начнется операция по подъему судна,

– сказал Криклий.

При этом министр заверил, что до конца августа танкера уже не будет на одесском пляже.

Однако ранее исполняющий обязанности Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий рассказывал, что танкер может пролежать на побережье до конца туристического сезона. По его словам, нужно 20 дней для переговорной процедуры с участниками тендера и выбора победителя, еще 10 дней на возможное обжалование решения и заключения договора с компанией. Сами же работы продлятся около 2 недель.

История затонувшего танкера Delfi