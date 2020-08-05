Криклий рассказал, когда с одесского пляжа заберут затонувший танкер Delfi
В Мининфраструктуры планируют начать операцию по подъему затонувшего в Одессе танкера Delfi уже через неделю. Ранее в Администрации морских портов предполагали, что танкер может пролежать на одесском пляже до конца туристического сезона.
Последний день, когда будут принимать предложения по подъему танкера, – 5 августа, рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Интерфакс-Украина.
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Сегодня последний день, когда предоставляются предложения (по подъему танкера – 24 канал). И я надеюсь, что уже через неделю начнется операция по подъему судна,
– сказал Криклий.
При этом министр заверил, что до конца августа танкера уже не будет на одесском пляже.
Однако ранее исполняющий обязанности Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий рассказывал, что танкер может пролежать на побережье до конца туристического сезона. По его словам, нужно 20 дней для переговорной процедуры с участниками тендера и выбора победителя, еще 10 дней на возможное обжалование решения и заключения договора с компанией. Сами же работы продлятся около 2 недель.
История затонувшего танкера Delfi
- В ноябре 2019 года судно опрокинулось возле одесского пляжа "Дельфин" и село на мель.
- До апреля 2020 года владелец имел право забрать танкер, но не сделал этого.
- 21 июня с танкера произошла утечка нефтепродуктов, которая загрязнила воду. Поскольку судно не убрали, нефть может вытекать и до сих пор. Поэтому 25 июля ситуацию признали, как чрезвычайную местного уровня.
- 31 июля Администрация морских портов Украины анонсировала конкурс на поиск подрядчика для поднятия и отведения танкера. Ранее попытки найти подрядчика были неудачны из-за недостаточной материально-технической базы.
- Затонувший танкер уже нанес Украине убытков на 20 тысяч долларов, однако сумма еще не окончательная.