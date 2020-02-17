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      Затонувший танкер Delfi может пролежать возле Одессы до конца лета

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      Танкер "Делфи" сел на мель возле одного из одесских пляжей еще осенью / Думская

      Танкер "Делфи", который сел на мель в Одессе в ноябре 2019 года, до сих пор остается на месте аварии. Только на охранников судна нужно ежемесячно выделять около 64 тысяч гривен, говорят в одесской мэрии.

      Проблема в том, что до конца марта владелец судна может самостоятельно начать его демонтаж. И только 1 апреля городские власти могут сделать это самостоятельно. Однако, вероятнее всего, владелец танкера оставил его на произвол судьбы и им всеже будет заниматься власть. Об этом рассказал директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов, пишет издание Думская.

      Как это было: Шторм в одесском заливе сорвал с якоря танкер "Делфи" и отнес его на мель

      Он (владелец судна, бывший депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Олег Ковтунов, – ред.) затягивает процесс и, скорее всего, не будет этого делать. А значит, после 31 марта порт объявит тендерные процедуры. И только после этого что-то начнется – для ликвидации судна потребуется 120 дней. Так что, мы проведем лето с Delfi. Думаю, оно закончится, а он будет здесь.

      На все это время для обеспечения безопасности людей, в частности и тех, кто захочет заниматься мародерством, танкер придется охранять. А это обойдется в кругленькую сумму.

      "На пляже разместят пост охраны. Его комплектация обойдется в 35 тысяч гривен, кроме того понадобятся восемь человек для дежурства. Два человека в сутки, работа – сутки через три. Заработная плата – 8 тысяч гривен, то есть 64 тысячи гривен в месяц на всех. Также понадобится плавсредство для патрулирования, а для его работы тонна бензина, это еще 30 тысяч гривен", – рассказал Виктор Кузнецов.

      Среди мер безопасности, которые мэрия Одессы анонсировала ранее – закрытие пляжа "Дельфин" на лето для посетителей.

      Что известно об аварии танкера "Делфи"? 21 ноября из-за сильного ветра в Черном море у берегов Одессы сорвало с якоря танкер "Делфи" под флагом Молдовы. Спасатели и частный буксир пытались эвакуировать экипаж судна, однако люди отказались покидать танкер. Спасательной операции мешали также мощный ураган и волны высотой в 2-3 метра. На следующий день членов экипажа все же удалось спасти, обошлось без жертв.

      СМИ сообщали, что судно работало в море как нелегальная заправочная станция. Именно поэтому в самом начале аварии предполагали, что владелец может отказаться от танкера и просто оставить его на произвол судьбы посреди пляжа.

      На такие заправки обычно сливают "черное" топливо, которое сэкономили буксиры или украли их капитаны. Такое топливо можно сливать на подобные черные заправки,
      – рассказал специалист транспортной отрасли Александр Захаров.

      Он объяснил, что в Украине цена топлива для кораблей высокая среди соседних стран Черного моря. Поэтому судам в море выгоднее было заправляться с танкера "Делфи" и за наличные.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Одессы Водный транспорт
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