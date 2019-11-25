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      Затонувший танкер загрязнил Черное море в свыше сотни раз: что думают одесситы

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      В Одессе до сих пор не забрали из моря судно, которое село на мель, а затем вообще перевернулось на бок. Однако людей не пугали ни пятна в море, ни едкий запах. Между тем экологи говорят о катастрофе, ведь уровень загрязнения моря превышает норму в более сотни раз.

      Полузатонувший танкер возле одесского берега, пятна нефти в море и едкий запах. Так выглядит сейчас самая популярная в Южной Пальмире фотозона. Из-за желающих сделать селфи на фоне корабля образовались даже пробки на Французском бульваре.

      Читайте также: Авария танкера возле Одессы: загрязнение воды в 157 раз превышает норму

      "Не каждый день увидишь как такое происходит. Хочется сделать фото на память", – рассказал одессит Александр Максименко.

      Но на самом деле то, что хорошо на фото – опасно в жизни. С подтопленного танкера вылилось большое количество топлива. После аварии экологи взяли пробы воды на анализ и ужаснулись.

      Фото біля танкера
      Люди фотографируются возле танкера

      В этих пробах воды было обнаружено превышение концентрации нефтепродуктов в воде в 157 раз. Сегодняшние пробы, которые были взяты утром, в них уже не было выявлено превышения предела концентрации норм, – начальница инструментального контроля Государственной экологической службы Галина Карпенко.

      Скорее всего нефть унесло в открытое море. Это может плохо повлиять на морских обитателей. Поэтому экоактивисты бьют тревогу. Говорят, что пока судно не отбуксируют от пляжа, оно будет продолжать отравлять морскую воду.

      Загрязняющее действие этого судна не закончилось, поэтому необходимо устранить причину. Вот сейчас температура низкая и состояние нефтепродуктов менее текучее. Когда будет повышение температуры, то этот загрязняющий фактор проявит себя,
      – пояснил экоактивистов Владислав Балинский.

      Между тем все члены экипажа уже выписали из больницы. А в полиции открыли уголовное производство по статье нарушение правил безопасности управления морским судном.

      Затонулий танкер
      Затонувший танкер

      В администрации морских портов Украины до сих пор пытаются связаться с владельцем судна. Если он не выйдет на связь, через неделю танкер "Делфи" начнут снимать с мели и отправят на утилизацию.

      Что известно об аварии танкера вблизи Одессы?21 ноября в Одессе из-за сильного ветра с якоря сорвался сухогруз "Делфи" под флагом Молдовы. Спасатели и частный буксир пытались эвакуировать экипаж судна, однако люди отказались покидать корабль.

      Кроме того, мощный ураган и волны высотой 2-3 метра препятствовали спасательной операции.

      На следующий день состоялась эвакуация членов экипажа. Все моряки были спасены.

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      25 ноября
      4534
      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины Чорное море Новости Одессы Экология нефть
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