Перед тем, как пошел дождь над городом было много молний. В сети опубликовали сразу несколько видео.

В этот же день Одесскую область снова залило: затоплены улицы и дороги – видео

Затопило супермаркет Fozzy в Одессе: смотрите видео телеграма "Новости Одесса"

Охранник говорил отходить

О том, что затопило супермаркет Fozzy, свидетельствует надпись на видео. Там видно, что сильно льет только в одном месте магазина возле касс. В этот момент охранник магазина призвал людей уходить в сторону.

Что касается молний в городе, то они действительно были довольно удивительным зрелищем. Поскольку это было еще до захода солнца, сначала электрические разряды будто разрезали густые оранжевые облака. Однако впоследствии небо все же почернело.

Молнии над Одессой: смотрите видео телеграма "Новости Одесса"

Непогода в Одесской области ранее

  • Также в этот день прошли ливни в Одесской области.
  • В частности, затопило дороги города Раздельная.
  • Еще сильный ураган пронесся по Одесской области 4 августа.
  • В Болградском районе сорвало крыши нескольких домов.
  • А за 2 дня до этого, 2 августа, в области прошла гроза с градом.
  • Из-за нее частично остановили движение на Киевской трассе.
  • Однако самая сильная непогода за последнее время была в Одессе 22 июля.
  • В этот и следующий день там был затоплен весь город.
  • Также остановили движение троллейбусов Одессы и некоторых маршруток.
  • А потоками воды несло человека в сторону моря.