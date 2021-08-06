Перед тем, как пошел дождь над городом было много молний. В сети опубликовали сразу несколько видео.
В этот же день Одесскую область снова залило: затоплены улицы и дороги – видео
Затопило супермаркет Fozzy в Одессе: смотрите видео телеграма "Новости Одесса"
Охранник говорил отходить
О том, что затопило супермаркет Fozzy, свидетельствует надпись на видео. Там видно, что сильно льет только в одном месте магазина возле касс. В этот момент охранник магазина призвал людей уходить в сторону.
Что касается молний в городе, то они действительно были довольно удивительным зрелищем. Поскольку это было еще до захода солнца, сначала электрические разряды будто разрезали густые оранжевые облака. Однако впоследствии небо все же почернело.
Молнии над Одессой: смотрите видео телеграма "Новости Одесса"
Непогода в Одесской области ранее
- Также в этот день прошли ливни в Одесской области.
- В частности, затопило дороги города Раздельная.
- Еще сильный ураган пронесся по Одесской области 4 августа.
- В Болградском районе сорвало крыши нескольких домов.
- А за 2 дня до этого, 2 августа, в области прошла гроза с градом.
- Из-за нее частично остановили движение на Киевской трассе.
- Однако самая сильная непогода за последнее время была в Одессе 22 июля.
- В этот и следующий день там был затоплен весь город.
- Также остановили движение троллейбусов Одессы и некоторых маршруток.
- А потоками воды несло человека в сторону моря.