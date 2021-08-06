Сильно сверкало и затопило супермаркет Fozzy: в Одессе прошла гроза – удивительные видео

В Одессе 6 августа в очередной раз прошел сильный ливень. Вследствие него не только традиционно "поплыли" улицы, а даже затопило супермаркет Fozzy.

Перед тем, как пошел дождь над городом было много молний. В сети опубликовали сразу несколько видео.

В этот же день Одесскую область снова залило: затоплены улицы и дороги – видео

Затопило супермаркет Fozzy в Одессе: смотрите видео телеграма "Новости Одесса"

Охранник говорил отходить

О том, что затопило супермаркет Fozzy, свидетельствует надпись на видео. Там видно, что сильно льет только в одном месте магазина возле касс. В этот момент охранник магазина призвал людей уходить в сторону.

Что касается молний в городе, то они действительно были довольно удивительным зрелищем. Поскольку это было еще до захода солнца, сначала электрические разряды будто разрезали густые оранжевые облака. Однако впоследствии небо все же почернело.

Молнии над Одессой: смотрите видео телеграма "Новости Одесса"

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