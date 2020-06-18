На юге Одесской области затопило село Старая Некрасовка. Непогода 17 июня повредила дворы местных, а один из домов обвалился.

Больше всего пострадала от непогоды улица Гагарина, сообщает "Думская". Гроза была настолько мощной, что вода стояла несколько часов "по пояс".

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Люди из-за потопа не могли вернуться в свои дома, некоторые соседи переплывали через затопленные огороды.

У одной из пенсионерок обвалился дом, саму женщину успели спасти через окно. Без жилья осталась и ее соседка – дом залило до подоконников. Во многих дворах полностью рухнули хозяйственные постройки. Рухнула также бетонная плита на мосту через балку.

Село Старая Некрасовка после грозы / Фото "Думская"



Спасатели сообщили, что в целом непогода затопила 16 дворов, а все подвалы глубиной более 2 метров, полностью залиты. Работники ГСЧС откачивали воду до вечера.

Депутат Измаильского районного совета Светлана Истоминова, которая проживает в Старой Некрасовке, считает подтопление села очень серьезной проблемой, которая постоянно лишает людей жилья. Она отметила, что селу срочно нужна помощь области.

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