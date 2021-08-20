Затопленные дома и магазины, поломанные авто: последствия непогоды под Днепром
Источник:ГСЧС Днепропетровщины
На Днепропетровщине 19 августа была непогода. Затопило множество домов и супермаркетов, а улицы превратились в реки. Также попадало много деревьев, которые повредили автомобили.
Сначала спасателям сообщили о поваленных деревьях под Днепром, а потом уже в самом городе. Последствия непогоды ликвидировали спасатели вечером 19 августа.
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Попадали деревья
В селе Новомосковского района Днепропетровской области из-за порыва ветра упало дерево. Оно преградило движение на трассе Харьков – Симферополь – Ялта. Работники ГСЧС распылили дерево бензопилой и убрали его с дороги.
Под Днепром на дорогу упало дерево / Фото ГСЧС Днепропетровщины
Дерево загородило автодорогу Харьков – Симферополь – Ялта / Фото ГСЧС Днепропетровщины
В Днепре на Гаванской тоже свалилось дерево и мешало движению транспорта. На Святослава Храброго дерево упало на автомобиль Renault Megane. Спасатели уже убрали их.
В Днепре дерево упало на автомобиль / ГСЧС Днепропетровщины
Затопило АТБ и жилые дома
По данным телеграм-канала "Днепр Областной", на Образцова в Индустриальном районе затопило новый супермаркет АТБ. Говорят, что не помогали даже мешки с песком. Вода разливалась по целому торговому залу.
В Днепре затопило супермаркет АТБ: смотрите видео "Днепр Областной"
В сетях люди также выложили видео затопленных домов. Сообщают, что на Чаплях выпал град размером с куриное яйцо.
Из-за непогоды затопило дома в Днепре: видео "Днепр Областной"