Затопленные дома и магазины, поломанные авто: последствия непогоды под Днепром

На Днепропетровщине 19 августа была непогода. Затопило множество домов и супермаркетов, а улицы превратились в реки. Также попадало много деревьев, которые повредили автомобили.

Сначала спасателям сообщили о поваленных деревьях под Днепром, а потом уже в самом городе. Последствия непогоды ликвидировали спасатели вечером 19 августа.

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Попадали деревья

В селе Новомосковского района Днепропетровской области из-за порыва ветра упало дерево. Оно преградило движение на трассе Харьков – Симферополь – Ялта. Работники ГСЧС распылили дерево бензопилой и убрали его с дороги.



Под Днепром на дорогу упало дерево​ / Фото ГСЧС Днепропетровщины



Дерево загородило автодорогу Харьков – Симферополь – Ялта​ / Фото ГСЧС Днепропетровщины

В Днепре на Гаванской тоже свалилось дерево и мешало движению транспорта. На Святослава Храброго дерево упало на автомобиль Renault Megane. Спасатели уже убрали их.



В Днепре дерево упало на автомобиль / ГСЧС Днепропетровщины

Затопило АТБ и жилые дома

По данным телеграм-канала "Днепр Областной", на Образцова в Индустриальном районе затопило новый супермаркет АТБ. Говорят, что не помогали даже мешки с песком. Вода разливалась по целому торговому залу.

В Днепре затопило супермаркет АТБ: смотрите видео "Днепр Областной"

В сетях люди также выложили видео затопленных домов. Сообщают, что на Чаплях выпал град размером с куриное яйцо.

Из-за непогоды затопило дома в Днепре: видео "Днепр Областной"