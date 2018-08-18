Затопленный Львов: как город приходит в себя после непогоды

Ливни накрыли Западную Украину. Из-за сильных осадков накануне под водой оказались улицы сразу нескольких городов: Львова, Дрогобыча на Львовщине и Рахова на Закарпатье.

К тому же Львов на несколько часов остался без электротранспорта. Улицы превратились в Венецию, а люди пересели на лодки.

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Так выглядел львовский перекресток, наиболее пострадавший во время вчерашнего ливня, после того как здесь сошла вода. А за пару часов до того, улица была больше похожа на реку.

Общественный транспорт и автомобили оказались по окна в воде. Поднялся уровень воды, и чтобы предотвратили аварии, остановили работу общественного транспорта. Но одному мужчине это не помешало. Он взял надувную лодку и весла и принялся помогать людям. Переплавлял их с одной стороны улицы на другую.



Мужчина с лодкой

Между тем на другой улице города спасатели переносили людей из подтопленного транспорта на руках. Несли детей, женщин и даже мужчин. Всего вытащили 130 человек.



Спасатели переносили людей из подтопленного транспорта на руках

В плену воды оказались 9 маршруток и 12 машин. Их отбуксировали спасатели. Всего за час во Львове выпала четверть месячной нормы осадков. А причина подтоплений – канализация, которая просто не справилась с таким потоком воды. Воду во всех районах города откачивали спасатели.

Это подвалы как общепита, так и жилых домов. Помогали некоторым людям из маршрутки выбраться на сухую поверхность. Дождеприемники не справились с этим количеством воды, поэтому возникли проблемы на низких участках,

– прокомментировал представитель Главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

Последствия ливня вывели на работу коммунальщиков даже в выходной. С помощью техники чистят тротуары, убирают мусор, который принесла за собой вода на проезжую часть.

Коммунальщики работают и в выходной

Последствия ливней в Львове, улица Федьковича / фото 24 канал

Вслед за Львовом ушли под воду несколько улиц в городах на Закарпатье. Сейчас в Рахове также приходят в себя от дождя. В городе подтопило полсотни домов. Дождь был такой силы, что некоторых жителей пришлось эвакуировать из их домов.

Люди провели ночь в больнице, пока не спала вода. Ливневые потоки снесли с гор древесину, которая заблокировала отток воды. Река Буркут вышла из берегов и затопила центральную часть Рахова. Также разрушены три малых моста и повреждены три автомобиля.

Утром к нам поступило 17 заявок на откачку воды, спасатели работают в усиленном режиме. Сейчас вода уже сходит постепенно самостоятельно,

– отметила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

Непогода накрыла и Дрогобыч во Львовской области. Там также ливень затопил улицы. Подтопления этим летом происходят по всей Украине. Топило Тернополь и Луцк. Дважды за месяц заливало Киев. На днях во время ливня "плавал" и Крещатик, который за несколько минут превратился в реку.