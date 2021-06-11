По данным Укргидрометцентра, непогода в Украине продлится минимум до вторника, 15 июня. Ежедневные грозы обещают в каждой из областей. Только во вторник, 15 июня, на Волыни и в Луцкой области засияет солнце.

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Какие области больше всего пострадали от непогоды

Днепропетровщина

По состоянию на 7 июня днепровские спасатели уже пытались побороть последствия непогоды. На территории области подтопленными оставались более 26 жилых домов.

Уже 8 июня в Днепре, кроме грозы и града, зафиксировали смерч. Он пронесся на одном из местных пустырей.

Смерч в Днепре: смотрите видео

Второй смерч в Днепре заметили 9 июня. На этот раз он был мощнее, чем накануне. Очевидцы рассказали, что вихрь зафиксировали в жилом массиве "Тополь".

Еще один смерч в Днепре: смотрите видео

Кроме того, 9 июня в Днепре обвалилась часть Сичеславской набережной. В воду упала часть пешеходной дороги: тротуарная брусчатка и забор. На месте инцидента образовалась опасная пропасть. Однако, к счастью, никто не пострадал. Специалисты рассказывают, что обвал произошел из-за продолжительной непогоды, которая накрыла город накануне.

Почему случился обвал: смотрите видео

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Харьковщина

В селе Красная Поляна Харьковской области 7 июня молния убила мужчину. Погибший – 62-летний мужчина – находился в саду.

В течение 8 июня в Харьковской области не утихали ливни. От непогоды пострадал и сам Харьков. Вода затопила улицы и заблокировала движение. Сильнее всего пострадал район Южной железной дороги и улицы Клочковская и Яроша.

Непогода в Харькове: смотрите видео