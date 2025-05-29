Был странным, но вежливым: СМИ предположили, кто мог подорвать Гурциева

Российский военный преступник Заур Гурциев погиб 29 мая в Ставрополе. Предположительно, он знал убийцу. Детали передает 24 Канал.

Гурциев был причастен к преступлениям в Мариуполе и Авдеевке. В частности, он руководил российскими обстрелами Мариуполя.

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Кто мог взорвать Гурциева в Ставрополе

Российские СМИ пишут, что это был Никита Пеньков. Мужчины были знакомы, Пеньков жил в том же доме, что и Гурциев. Есть данные, что он снял жилье две недели назад, чтобы следить за передвижениями Гурциева.

29-летний Никита Пеньков в 2023-м работал в Отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления внутренними делами по Ставрополю. Подразделение занимается охраной, сопровождением и конвоированием подозреваемых во время следствия и судебного процесса. Десять лет назад служил в ВДВ. Парень находится в черном списке Центрального банка России – по подозрению в отмывании денег. По словам соседей, Никита был странным, но вежливым, передвигался исключительно на такси,

– приводят данные россияне.



Заур Гурциев / РосСМИ



Никита Пеньков / РосСМИ

До полиции Пеньков работал технологом на Ставропольском пивоваренном заводе. Но чем занялся после – неясно. На момент подрыва он нигде не работал, по крайней мере официально.

Пеньков нес взрывное устройство в сумке и привел его в действие, специально подойдя максимально близко к Гурциеву. Вероятно, бомба была самодельной и не имела оболочки. Поэтому обломков не осталось. Мощность якобы составляла 200 или 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Но есть и другая версия – согласно ей, бомбу активировали дистанционно. Дома у Пенькова не нашли взрывчатки. Поэтому, возможно, он не знал, что несет в сумке.

Россияне забрали на экспертизу два телефона Пенькова, чтобы понять, договаривались ли мужчины о встрече 29 мая.

Следственный комитет России подтвердил, что Гурциева убил его знакомый. А взрыв произошел после использования самодельного взрывного устройства.