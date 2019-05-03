08:45
3 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС НОВОСТИ ОДЕССЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Существует ли на самом деле Путин. "Ворованная" профессия в России.
      Вєсті Кремля
      23:02, 2 мая
      Вести.UA: Куда убегает Луценко. Порошенко и Зеленский договорились о союзе
      Вєсті.UA
      21:59, 2 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Блоги Блог Соцсети
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС НОВОСТИ ОДЕССЫ
      Блог Соцсети

      Завдяки мужності одеситів по Одесі зараз не їздять російські танки

      5
      За 5 років реальні винуватці в загибелі людей так і не покарані
      За 5 років реальні винуватці в загибелі людей так і не покарані / Слово і Діло

      5-та річниця подій в Одесі 2 травня. Але справжні винуватці так і не були покарані.

      5 років тому ми відбили місто від російського агресора. Не допустили повторення "донецького сценарію" по створенню так званої "ОНР". Бойовики мали знищити проукраїнські сили та далі захопити адмінбудівлі і проголосити окрему "республіку" після проведення референдуму.

      Завдяки мужності одеситів по Одесі зараз не їздять російські танки та не прилітають снаряди.

      Але держава Україна висновки не зробила. Містом продовжують керувати росіяни, а проросійські збіговиська проходять безперешкодно та часто за сприяння поліції. В цей же час значна частина місцевих медіа продовжує транслювати російську пропаганду.

      День української перемоги затьмарює проросійський реванш. І цей реванш – паплюження пам'яті загиблих за українську Одесу Ігора Іванова та Андрія Бірюкова. Ці люди точно віддали свої життя недарма. Але поки рано ставити крапку в історії по прагненням Росії захопити Одесу.

      Автор: Сергій Стерненко
      Джерело: Facebook

      Читайте також: П’ять років трагедії 2 травня: кого покарано та чого очікувати в Одесі?

      blog_ava
      Гороскоп на 3 мая для всех знаков зодиака
      сегодня
      964
      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости политики
      Источник: Facebook
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      сегодня , 08:41 Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      13004
      День спротиву в Одесі: на роковини трагедії російський реванш не пройшов
      сегодня , 07:30 День спротиву в Одесі: на роковини трагедії російський реванш не пройшов
      Катерина Петренко 696
      Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
      2 мая , 10:00 Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
      230
      Судья выпустил на волю преступника, который издевался над дочерью - вскоре тот убил своего сына
      сегодня , 00:00 Судья выпустил на волю преступника, который издевался над дочерью - вскоре тот убил своего сына
      Ірина Шиба 476
      Пятая годовщина трагедии 2 мая: как прошли массовые мероприятия в Одессе (обновлено)
      2 мая , 23:51 Пятая годовщина трагедии 2 мая: как прошли массовые мероприятия в Одессе (обновлено)
      442
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук