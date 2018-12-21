09:21
21 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Солист для Nirvana. Клоуны под куполом Госдумы
      Вєсті Кремля
      23:11, 20 декабря
      Вести.UA: Украинский Шелдон Купер. Звездное правительство
      Вєсті.UA
      21:59, 20 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Артем Овдиенко

      Завдяки президенту: чому Томос може призвести до катастрофи?

      994
      Томос для православної церкви - великий ризик
      Томос для православної церкви - великий ризик

      Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а жодна з релігій не може бути визнана обов’язковою для громадян. Ці слова чорним по білому прописані в статті 35 Конституції України. Відповідно до закону жодна з релігій не має в нашій державі якихось преференцій.

      Українці мають право вірити в Ісуса чи Будду, у духів лоа або ж у Великого макаронного монстра, але всі мають до будь-якої віри ставитися з однаковою повагою.

      Відтак, активність українця Петра Порошенка щодо Томосу для помісної української церкви – її можна тільки вітати й радіти, що йому все вдалося.
      Проте, диявол ховається в деталях.

      Петро Порошенко на зустрічі з молоддю, повідомив, що 6 січня полетить до Стамбулу забирати Томос. Мені цікаво, туди він полетить як приватна особа, чи все ж таки як президент? Чи не така активність нашого президента певним несправедливе обмеженням інших релігій в Україні?

      Читайте також: Пекельна служба, або Подолати бюрократію легко

      Я – православний і в захваті від того, що матимемо власну помісну церкву. Щиро вдячний Порошенку за його зусилля у цій царині. Проте зараз я намагаюся абстрагуватись й хочу нагадати, що Україна – мульти-культурна й мульти-релігійна світська держава. Відтак кожна з релігій в Україні теоретично має мати рівні права й підтримку з боку держави. Так має бути за законом і це дуже правильно і далекоглядно. Адже немає нічого страшнішого у світі, аніж релігійна ворожнеча, й немає у світі більш кривавих війн та тотального винищення, аніж на підствах віросповідань. Виникає питання.

      Чи не будуть ображені такою активністю президента мусульмани, послідовники вуду чи свідки Єгови, які від найвищої посадової особи держави вправі і до себе очікувати такої самої уваги.
      Звісно, президента на всі релігії не вистачить! Саме тому він не має жодній з них приділяти якусь особливу увагу. І це задля того щоб не бути потому обвинуваченим у преференціях до якоїсь однієї з них.

      Наочно бачимо, в Україні закон може писати одне, а в реальності відбувається зовсім інше.  Можна було б списати на перехідний період розбудови демократії після комунізму, чи на становлення молодої держави, чи на війну з Росією – всі ці пояснення – вагомі, а тому – прийнятними.

      Звісно, чудово розумію, що нам конче потрібна українська помісна церква, навколо якої можна буде спробувати об’єднати націю. Утім, маю попередити, що такі переваги православній церкві, як не крути, є порушенням Конституції. В майбутньому може призвести до катастрофічних наслідків. Так, можливо зараз дещо перебільшую. Утім, краще б я помилився...

      Читайте також:  Невиліковна "вата" головного мозку

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Религия Публикации Единая поместная церковь Томос
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      20 декабря , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      1
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук