"Завелась паршивая овца": в МВД бурно отреагировали на побег экс-патрульного из Харькова в РФ

В Министерстве внутренних дел считают, что поступок бывшего харьковского патрульного Дениса Кучеренко одиночный, поэтому он не касается всех сотрудников полиции. Правда, самого злоумышленника в ведомстве назвали "паршивой овцой", которая, как и остальные подобные отбросы и предатели, нашла себе приют в стране-агрессоре.

Ранее 24 канал сообщал, что бывший патрульный из Харькова Денис Кучеренко, которого подозревают в превышении служебных полномочий (взятка и вымогательство), еще во время следственных действий по этому преступлению скрылся на территории России, а недавно еще и получил гражданство страны-агрессора.

Читайте также: В Москве на параде заметили трех убийц из "Беркута", которых разыскивает Украина: видео

Инцидент уже прокомментировали в Министерстве внутренних дел. По словам советника главы ведомства Зоряна Шкиряка, ничего в этом удивительного нет, поскольку в России обычно собираются все отбросы и все предатели, которые бегут из Украины. Как подчеркнул он, в частности, такое наблюдается в течение последних лет, передает "Прямой".

К сожалению в семье – не без уродов, и среди 130 тысяч порядочных, честных и преданных своему делу и служению народу Украины завелась паршивая овца. Этот подонок был задокументирован. В апреле его уволили из рядов патрульной полиции, и он находился под следствием прокуратуры за вымогательство и взятку. Безусловно, говорилось о возможном тюремном сроке. Видимо, он принял для себя решение уйти в "Мордор",

– отметил Шкиряк.

Кроме того, он считает, что этот случай на свою сторону перекрутит российская пропаганда.

"Безусловно, они будут в привычном для них ключе, со своей стороны, как в королевстве кривых зеркал, подавать эту информацию. Но истина – одна. Эта паршивая овца, которая, к сожалению, некоторое время находилась в украинском патрульной полиции, и была выявлена и задокументирована. Сегодня он – там", – отметил советник МВД.

Читайте также: Непосредственный оккупант Крыма представил Россию в ООН: детали скандала

В то же время Шкиряк подчеркнул, что это человеческий фактор.

"Мы гордимся теми 130 тысячами украинских полицейских, которые сегодня продолжают преданно служить делу и защищают права и свободы украинских граждан", – подытожил он.