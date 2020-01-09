Завербованный спецслужбами России харьковчанин хотел взорвать украинского бойца: фото, видео
Контрразведка СБУ предупредила покушение на убийство одного из прежних боевых командиров ВСУ. Покушение организовали российские спецслужбы, привлекая харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Нацгвардии.
Задачу харьковчанин получил во время краткосрочного визита в Россию, сообщили в пресс-службе СБУ.
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С российскими кураторами мужчина общался через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира ему обещали денежное вознаграждение.
Харьковчанин пытался взорвать украинского бойца в его квартире
Глава СБУ Иван Баканов отметил, что контрразведке удалось предотвратить покушения, задержав злоумышленника со взрывчаткой. Устройство он хотел установить в доме, где проживает украинский командир.
СБУ борется с угрозами в зародыше, а не ликвидирует последствия,
– отметил Баканов.
К слову, злоумышленника ранее уволили с военной службы в Нацгвардии за компрометирующие обстоятельства.
Взрывчатка несла угрозу жизни жильцов всего дома
Спецслужбы страны-агрессора планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований так называемых ДНР и ЛНР.
Что известно о взрывном устройстве
- Его мощность составляла полкилограмма тротила. Устройством можно было управлять с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.
- В случае срабатывания устройство создавало угрозу для жизни многих мирных жителей дома.
- Ввиду повышенной опасности его транспортировки устройство уничтожили во дворе дома.
По делу открыли уголовное производство.
Задержание харьковчанина, который пытался взорвать украинского бойца: видео