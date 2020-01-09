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      Завербованный спецслужбами России харьковчанин хотел взорвать украинского бойца: фото, видео

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      Житель Харькова пытался взорвать украинского бойца / ssu.gov.ua

      Контрразведка СБУ предупредила покушение на убийство одного из прежних боевых командиров ВСУ. Покушение организовали российские спецслужбы, привлекая харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Нацгвардии.

      Задачу харьковчанин получил во время краткосрочного визита в Россию, сообщили в пресс-службе СБУ.

      Обратите внимание: В Киеве задержали "вора в законе" Камо Московского: фото

      С российскими кураторами мужчина общался через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира ему обещали денежное вознаграждение.

      замах на вбивство
      Харьковчанин пытался взорвать украинского бойца в его квартире

      Глава СБУ Иван Баканов отметил, что контрразведке удалось предотвратить покушения, задержав злоумышленника со взрывчаткой. Устройство он хотел установить в доме, где проживает украинский командир.

      СБУ борется с угрозами в зародыше, а не ликвидирует последствия,
      – отметил Баканов.

      К слову, злоумышленника ранее уволили с военной службы в Нацгвардии за компрометирующие обстоятельства.

      замах на вбивство
      Взрывчатка несла угрозу жизни жильцов всего дома

      Спецслужбы страны-агрессора планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований так называемых ДНР и ЛНР.

      Что известно о взрывном устройстве

      • Его мощность составляла полкилограмма тротила. Устройством можно было управлять с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.
      • В случае срабатывания устройство создавало угрозу для жизни многих мирных жителей дома.
      • Ввиду повышенной опасности его транспортировки устройство уничтожили во дворе дома.

      По делу открыли уголовное производство.

      Задержание харьковчанина, который пытался взорвать украинского бойца: видео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Нацгвардія Криминальные новости Пророссийские боевики Взрыв Новости Харькова Иван Баканов СБУ Новости России
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