Завербованный спецслужбами России харьковчанин хотел взорвать украинского бойца: фото, видео

Контрразведка СБУ предупредила покушение на убийство одного из прежних боевых командиров ВСУ. Покушение организовали российские спецслужбы, привлекая харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Нацгвардии.

Задачу харьковчанин получил во время краткосрочного визита в Россию, сообщили в пресс-службе СБУ.

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С российскими кураторами мужчина общался через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира ему обещали денежное вознаграждение.



Харьковчанин пытался взорвать украинского бойца в его квартире

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что контрразведке удалось предотвратить покушения, задержав злоумышленника со взрывчаткой. Устройство он хотел установить в доме, где проживает украинский командир.

СБУ борется с угрозами в зародыше, а не ликвидирует последствия,

– отметил Баканов.

К слову, злоумышленника ранее уволили с военной службы в Нацгвардии за компрометирующие обстоятельства.



Взрывчатка несла угрозу жизни жильцов всего дома

Спецслужбы страны-агрессора планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований так называемых ДНР и ЛНР.

Что известно о взрывном устройстве

Его мощность составляла полкилограмма тротила. Устройством можно было управлять с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.

В случае срабатывания устройство создавало угрозу для жизни многих мирных жителей дома.

Ввиду повышенной опасности его транспортировки устройство уничтожили во дворе дома.

По делу открыли уголовное производство.

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