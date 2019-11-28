Завершение войны и возвращение территорий: как Украина помирит украинцев и накажет преступников

Рабочая группа по реинтеграции при президенте Украины, в которую, в частности, входят генпрокурор Руслан Рябошапка и его заместитель Гюндуз Мамедов , создала документ, который должен решить много проблем, с которыми Украина столкнется после возвращения оккупированных территорий.

Что это документ

Как пишет theБабель, говорится о проекте концепции переходного правосудия. Этот документ предлагает наказать преступников, определить жертв и пострадавших, вернуть им имущество и выплатить компенсации, создать "комиссии правды" и тому подобное.

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Концепцию переходного правосудия должна сначала одобрить Комиссия по вопросам правовой реформы при президенте. Потом ее своим указом утвердит президент. Чтобы документ заработал, в Украине должны изменить законодательство в соответствии с международным гуманитарным и уголовным правом в сфере защиты прав человека.

Что предусматривает концепция переходного правосудия

Преступления, совершенные по обе стороны линии разграничения

По уголовным статьям будут судить тех, кто совершил военные преступления, преступления против человечности или грубо нарушал права человека. Также власть намерена разработать законы, которые позволят провести люстрацию всех руководителей оккупационных администраций, депутатов разных уровней, судей, силовиков и госслужащих, причастных к нарушениям прав человека.

Люстрировать будут по результатам проверок. Те, кто их не пройдут, не смогут занимать руководящие должности на госслужбе и возглавлять госпредприятия. Срок такого ограничения планируют определить специальным законом.

Возмещение убытков жертвам войны на Донбассе

Кабмин должен создать отдельный орган, который будет решать, кому нужно возместить убытки. По убеждению авторов концепции, жертвами вооруженного конфликта будут называть как физических, так и юридических лиц, подвергшихся физическому, моральному или психическому вреду, душевным страданиям и материальным убыткам. Также в эту категорию входят члены семей пострадавших.

Убытки будут возмещать и морально, и материально. Насчет моральной сатисфакции, то здесь, в частности, говорится о:

официальном признании пострадавших жертвами вооруженного конфликта;

создании специального реестра всех убитых, раненых, пропавших без вести, пленных и заложников;

установке памятников и создании музейных экспозиций в память о жертвах;

восстановлении чести и репутации пострадавших – для этого хотят создать отдельный орган;

проведении психологической реабилитации пострадавших.

Что касается моральной компенсации, то кому, сколько и каким образом ее будут выплачивать, должен решить Кабмин. Все необходимые данные он будет брать из отдельного реестра убытков, причиненных конфликтом. На основе этой информации правительство и будет определять очередность выплат.

Также планируют создать специальный фонд, который будет выплачивать компенсации. Его сформируют за счет госбюджета, благотворительных фондов, международной технической помощи и денег, которые Украина через суды получит от России.

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Восстановление нарушенных прав

Жители оккупированных территорий получат возможность быстро восстановить, получить или подтвердить документы (паспорта, свидетельства о рождении и тому подобное). Также будут оказывать госпомощь тем, кто в результате конфликта покинул свои дома и хочет вернуться. В частности, власть пересмотрит, продолжит или отменит льготы, которые установили боевики на оккупированных территориях.

Кроме того, определят статус имущества, которое продали во время оккупации, но не внесли информацию об этом в украинские реестры; вернут незаконно отчужденное имущество; определят статус украинцев, которых преследуют по политическим мотивам и из-за войны или в России.

Обеспечение " права знать правду"

Концепция переходного правосудия предусматривает создание специального независимого органа по восстановлению истины. Его цель – расследовать и обнародовать наиболее резонансные преступления, а также рассказать о масштабах нарушений прав человека во время конфликта на Донбассе. Подобные комиссии после вооруженных конфликтов работали в Латинской Америке, Европе, Канаде, Южно-Африканской Республике.

Формировать орган предлагают на открытом и прозрачном конкурсе, а к участию в нем будут привлекать авторитетных украинских и зарубежных экспертов. В итоге они получат доступ к информации с ограниченным доступом. Власть влиять на работу этого органа не сможет. Результатом работы станет отчет, выводы которого будут носить исключительно рекомендательный характер.

Предотвращение конфликтов в будущем

Чтобы больше не было конфликта, Украина должна ратифицировать Римский статут. Ранее официальный Киев его только подписал. Таким образом, Украина получит все права в Международном уголовном суде (МУС). Он рассматривает дела против военачальников, топчиновников, депутатов и президента страны-агрессора. Если Украина докажет вину гражданина РФ, Россия его, вероятнее всего не выдаст, однако могут выдать другие страны-подписанты, если преступник уедет за границу.

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В то же время планируют создать единые базы виновных в преступлениях против человечности и фактов и свидетельств, чтобы потом обосновать позиции Украины в международных судах. Кроме того, примут законы, которые позволят иностранным судьям быть экспертами в судебных процессах по вооруженному конфликту и восстановят права крымских татар как коренного народа Украины.