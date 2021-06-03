Членкиня сенатського Комітету з закордонних відносин Сенату США Джин Шахін наголосила, що будівництво проєкту "Північний потік-2" є неприйнятним.
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Ми вважаємо, що завершення його будівництва матиме серйозні наслідки для України і наслідки для європейського континенту,
– заявила Шахін.
Політикиня нагадала: перший пакет санкцій щодо "Північного потоку-2" у США запровадили ще минулого року. Шахін сподівається, що цього року вдасться ухвалити додатковий пакет.
Деталі від Шахін
- У майбутньому планують розглядатися інші засоби впливу на будівництво "Північного потоку-2".
- Коли газопровід добудують, можна буде впливати на його подальшу експлуатацію.
- Перед запуском "Північний потік-2" повинен отримати дозволи та ліцензії для цієї експлуатації.
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