В Украину завезли опасные специи из Польши: содержат яд

На Днепропетровщине призвали изымать из оборота специи, которые экспортировали из Польши. Это объяснили тем, что в их составе обнаружили ядовитое вещество.

Об этом сообщили 29 июля. Ядовитые специи импортировала в Украину фирма из Житомирской области.

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Какой яд обнаружили

Информацию об опасности специй обнародовали в европейской системе оповещения о пищевых продуктах (RASFF). Там говорилось, что в производстве специй использовали компонент, содержащий 2-хлорэтанола.

Эти специи произвела польская компания F.P.H. Krist. А завезла их в Украину компания "Вкусы полесья", которая зарегистрирована в городе Новоград-Волынский на Житомирщине.

Что нужно делать при обнаружении

В сообщении Госпродпотребслужбы призвали всех операторов рынка изымать из оборота упомянутые товары. Кроме этого написали, что при обнаружении этих специй в своем ассортименте, продавцы должны в течение 2 дней сообщить об этом в письменном заявлении.

Что это за вещество 2-хлорэтанол вещество, которое входит в функциональную группу химических веществ Галогидрин. Состав часто токсичный и канцерогенный. То есть он может привести к токсическому отравлению. Однако даже если его не будет, вещество может привести к развитию онкологии.

Данные взяты из Википедии.