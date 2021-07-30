В Украину завезли опасные специи из Польши: содержат яд
Источник:Госпродпотребслужба Днепропетровщины
На Днепропетровщине призвали изымать из оборота специи, которые экспортировали из Польши. Это объяснили тем, что в их составе обнаружили ядовитое вещество.
Об этом сообщили 29 июля. Ядовитые специи импортировала в Украину фирма из Житомирской области.
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Какой яд обнаружили
Информацию об опасности специй обнародовали в европейской системе оповещения о пищевых продуктах (RASFF). Там говорилось, что в производстве специй использовали компонент, содержащий 2-хлорэтанола.
Эти специи произвела польская компания F.P.H. Krist. А завезла их в Украину компания "Вкусы полесья", которая зарегистрирована в городе Новоград-Волынский на Житомирщине.
Что нужно делать при обнаружении
В сообщении Госпродпотребслужбы призвали всех операторов рынка изымать из оборота упомянутые товары. Кроме этого написали, что при обнаружении этих специй в своем ассортименте, продавцы должны в течение 2 дней сообщить об этом в письменном заявлении.
Что это за вещество
2-хлорэтанол вещество, которое входит в функциональную группу химических веществ Галогидрин. Состав часто токсичный и канцерогенный.
То есть он может привести к токсическому отравлению. Однако даже если его не будет, вещество может привести к развитию онкологии.
Данные взяты из Википедии.
Обратите внимание! 7 мая сообщили, что в Днепровских АТБ обнаружили печенье Bogutti, которое имеет в составе канцерогены. Эти сладости произвели в Польше. Тогда товар сразу начали изымать из оборота.