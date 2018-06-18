Зависимость от видеоигр официально признали болезнью
Всемирная организация здравоохранения внесла зависимость от видеоигр в Международную квалификацию болезней.
Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
Читайте также: Ученые выяснили, почему возникает зависимость от вредной пищи
Так, в ВОЗ объясняют, что геймера могут признать больным, если видеоигры он ставит на первое место, проводит за ними большую часть своего свободного времени и это мешает его личной, социальной, семейной жизни и карьере.
Правда, специалисты отмечают, что такие симптомы должны прослеживаться у "зависимого" не меньше, чем год.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии