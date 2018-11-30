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      Зависит ли судьба Украини от судьбы России

      Грани правды 184 Читати новину українською

      И в Украине, и в России люди вчитываются в новости соседней страны, подмечают неблагоприятные тенденции и злорадно комментируют. Но на этом сходства заканчиваются и начинаются различия. И главное различие звучит очень просто: зависит ли судьба одной страны от судьбы другой?

      Потому что будущее Украины и правда зависит от того, что будет происходить с Россией. Вся история нынешней войны родилась из решения Кремля ответить на майдан вводом войск в Крым. За которым последовало вторжение на Донбасс.

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      И нет ничего удивительного в том, что украинцы внимательно следят за новостями, которые касаются будущего российской экономики. В этом подходе не только эмоции, но и инструментальность: чем дешевле стоит нефть, чем выше дефицит российского бюджета, чем больше у России внутренних противоречий – тем меньше у Кремля остается ресурсов на продолжение агрессии.

      А вот внимание России к украинским новостям сложно объяснить рационально. Потому что российское будущее от масштабов украинских проблем никак не зависит. Даже если пофантазировать, что Киев свалится в тотальный политический кризис – это, в лучшем случае, может ослабить готовность запада поддерживать Украину.

      Но никакие события в Украине не изменят цену на нефть. Что бы ни происходило в Киеве – это не помирит Москву с Вашингтоном. Любые новости из Украины не способны вытащить Россию из того замкнутого круга нелогичных политических решений, которыми Кремль загоняет страну в тупик.

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      Злорадно вчитываться в новости о негораздах в Украине для российского обывателя имеет смысл лишь в том случае, если главный его мотив – это эмоции. Если он хочет танковых бросков до Киева, ограниченных воинских контингентов и прочих военно-политических скелетов из советского шкафа.

      Но даже если Москве удастся осуществить свою мечту о превращении соседней страны в прежнюю серую буферную зону, отделяющую Россию от запада – это никак не изменит российскую реальность и то будущее, которое ей сулит экономическая коньюнктура. Потому что будущее Украины зависит от российских новостей. А будущее России от украинских новостей не зависит никак. Никак от слова вообще.

      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России СМИ Видеоблоги Грани правды
      Источник: 24 канал
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