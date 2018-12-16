"Зависит от одного человека": Порошенко озвучил намерения Путина по заключенных в РФ украинцев

Результатов в освобождении украинцев из тюрем России уже год нет из-за того, что Путин не хочет их освободить. Наличие или отсутствие коммуникации между лидерами Украины и РФ здесь ни при чем.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции.

Читайте также: В Кремле ответили на требование Трампа освободить из плена украинских моряков

Глава государства отметил, что в вопросе освобождения украинцев, находящихся в плену РФ, Путин руководствуется только личными убеждениями.

Он не желает их освободить. Захотел – освободил. Захотел – нет. Это не зависит от тех, кто сидит в рамках трехсторонней контактной группы. Это не зависит от лидеров мира. Это зависит от одного человека,

– сказал Порошенко.

Также президент рассказал, что в России уже называли фамилии, кого бы хотели обменять на политзаключенных Сенцова и Сущенко.

Однако впоследствии российская сторона подчеркнула, что не собирается освобождать политзаключенных, потому что это, по их словам, участие в политическом процессе. Сейчас весь мир убедился, в чьих руках ключ к миру и освобождению пленников,

– заявил глава государства.

При этом он отметил, что Путин отказался от телефонного разговора после осуществления Россией агрессии в Керченском проливе из-за того, что "ему нечего было ответить". Так, по словам Порошенко, российский лидер не ожидал такой резкой и аргументированной реакции мира на управляемую им агрессию.

"Объяснения РФ не выдерживают никакой критики, потому что факт агрессии зафиксирован в международных документах", – сказал он.

При этом Президент подчеркнул, что захваченные Россией украинские моряки являются военнопленными в соответствии с Женевской конвенсией, поэтому не относятся к российской юрисдикции.

Почему россияне взяли в плен украинских моряков?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.