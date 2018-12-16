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      "Зависит от одного человека": Порошенко озвучил намерения Путина по заключенных в РФ украинцев

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      Порошенко рассказал, от кого зависит освобождение заключенных в России украинцев
      Порошенко рассказал, от кого зависит освобождение заключенных в России украинцев / 24 канал

      Результатов в освобождении украинцев из тюрем России уже год нет из-за того, что Путин не хочет их освободить. Наличие или отсутствие коммуникации между лидерами Украины и РФ здесь ни при чем.

      Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции.

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      Глава государства отметил, что в вопросе освобождения украинцев, находящихся в плену РФ, Путин руководствуется только личными убеждениями.

      Он не желает их освободить. Захотел – освободил. Захотел – нет. Это не зависит от тех, кто сидит в рамках трехсторонней контактной группы. Это не зависит от лидеров мира. Это зависит от одного человека,
      – сказал Порошенко.

      Также президент рассказал, что в России уже называли фамилии, кого бы хотели обменять на политзаключенных Сенцова и Сущенко.

      Однако впоследствии российская сторона подчеркнула, что не собирается освобождать политзаключенных, потому что это, по их словам, участие в политическом процессе. Сейчас весь мир убедился, в чьих руках ключ к миру и освобождению пленников,
      – заявил глава государства.

      При этом он отметил, что Путин отказался от телефонного разговора после осуществления Россией агрессии в Керченском проливе из-за того, что "ему нечего было ответить". Так, по словам Порошенко, российский лидер не ожидал такой резкой и аргументированной реакции мира на управляемую им агрессию.

      "Объяснения РФ не выдерживают никакой критики, потому что факт агрессии зафиксирован в международных документах", – сказал он.

      При этом Президент подчеркнул, что захваченные Россией украинские моряки являются военнопленными в соответствии с Женевской конвенсией, поэтому не относятся к российской юрисдикции.

      Почему россияне взяли в плен украинских моряков?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Конфликт в Азовском море Новости России Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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