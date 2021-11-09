Зависла над головами детей: в днепровской школе во время урока упала лампа с потолка

В одной из Днепровских школ 9 ноября с потолка посреди урока упала лампа. Она зависла на проводах, а детей "накрыло" штукатуркой. Однако учительница сразу запретила фотографировать и сообщать родителям.

Это произошло в школе №2, которая расположена на улице Савченко. Об инциденте рассказали в сети ученики, которые были очевидцами.

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В школе ничего не комментировали

Лампа обвалилась во время урока математики в 5 классе. Его проводила классный руководитель детей. К счастью, никто серьезно не пострадал, однако автор сообщения больше всего возмущался не из-за падения лампы.

По его словам, учительница сразу запретила детям рассказывать об инциденте родителям до окончания уроков. Также она говорила не фотографировать последствия "обвала" и заставила удалить фото тех, кто успел это сделать.

Лампа чудом не оборвалась полностью, осталась висеть на проводах, а вот штукатуркой накрыло детей, сидевших у окна. Слава богу, серьезных травм никто не получил, ссадины, ушибы,

– рассказал автор публикации.

Также там отметили, что в школе вообще не прокомментировали эту ситуацию, также родителям не сказали, что будут делать, чтобы предотвратить такие инциденты в дальнейшем.

Похожее событие раньше

23 сентября сообщили, что в городе Новгород-Северский Черниговской области в одном из классов гимназии обвалилась часть потолка. Следует отметить, что в этой школе такое тогда случилось уже в третий раз.

На фото с места заметно, что куски потолка практически разбили парту и 2 стула. Поэтому это изрядно напугало и возмутило родителей.