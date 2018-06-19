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Завистливая мама-параноик, – Анджелину Джоли остро раскритиковали в сети

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Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьми / Фото из открытых источников

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая является матерью 6 детей, наткнулась на беспощадную критику в социальной сети Twitter. Звезду обвиняли в неправильном воспитании потомков и назвали "завистливой мамой-параноиком".

Об этом актриса рассказала на своей странице в соцсети.

Длительный развод Анджелины Джоли и Брэда Питта и так внес дисбаланс в жизнь знаменитости. Однако не только юристы и судебные тяжбы приносят много негатива, но и многочисленные анонимные сообщения в социальной сети, в которых люди остро критикуют звезду.

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Причиной этого стало стремление ее 12-летней дочери быть парнем. Такой выбор биологическая мама Шайло поддерживает и всячески помогает девочке, пользователи сети сперва удивленно реагировали, а теперь забросали Анджелину гневными сообщениями.


Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта – Шайло

Не выдержав давления общественности актриса поделилась со своими поклонниками скриншотом сообщения хейтера. В письме Анджелину Джоли обвиняют в психическом расстройстве и в стремлении быть красивее своей дочери.

Что ты сделала с Шайло... Боишься, что она будет красивее тебя. Ты ужасная, завистливая мать-параноик. Пусть Бог спасет этого ребенка из твоих лап. Я поддерживаю трансгендеров, но не в таком возрасте. Помни, карма – страшная вещь,
– написали Анджелине Джоли.

 

Смущенная актриса обратилась к своим поклонникам с вопросом, как ей реагировать на такие заявления хейтеров. Поклонники посоветовали ей не обращать внимания на такие глупости и заверили, что Джоли – замечательная мама как для своих 3 детей, так и для усыновленных.

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Стоит отметить, что обеспокоенность пользователей сети – не случайна. В СМИ заметили, что младшая дочь Анджелины Джоли Вивьен копирует стиль своей сестры и надевает наряды мальчиков. Девочка предпочитает брюки и футболки, и даже на светские мероприятия не надевает платья.


Вивьен с Анджелиной Джоли

Напомним, что актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили расстаться еще в 2016 году. Сейчас пара решает судебные вопросы, в частности, экс-супруги разделят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Нокса. Старший сын Мэддокс уже заявил, что хочет жить с отцом.

Теги: LifeStyle Дети Кино Голливуд Несовершеннолетние Анджелина Джоли
Источник: 24 Канал
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