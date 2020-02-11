Завод Ахметова и Новинского отсудил у государства более 200 миллионов гривен: детали

Суд частично удовлетворил иск "Енакиевского металлургического завода" к Офису крупных налогоплательщиков. Владельцем обанкротившегося метзавода является олигарх Ринат Ахметов. Значительной долей предприятия также обладает нардеп-оппоблоковец Вадим Новинский.

Из госбюджета Украины в пользу Ахметова взыщут возмещения по НДС на сумму более 106 миллионов гривен и пеню в размере 105,9 миллиона гривен. Об этом говорится в решении Донецкого окружного админсуда.

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Что известно об обанкротившемся заводе Ахметова

"Енакиевский металлургический завод" находится в процедуре банкротства. Такое решение принял Хозяйственный суд Донецкой области 1 июля 2019 года.

Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. Группа "Метинвест" Рината Ахметова потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.



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