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      Завод Ахметова и Новинского отсудил у государства более 200 миллионов гривен: детали

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      Вадим Новинский и Ринат Ахметов / delo.ua

      Суд частично удовлетворил иск "Енакиевского металлургического завода" к Офису крупных налогоплательщиков. Владельцем обанкротившегося метзавода является олигарх Ринат Ахметов. Значительной долей предприятия также обладает нардеп-оппоблоковец Вадим Новинский.

      Из госбюджета Украины в пользу Ахметова взыщут возмещения по НДС на сумму более 106 миллионов гривен и пеню в размере 105,9 миллиона гривен. Об этом говорится в решении Донецкого окружного админсуда.

      Узнайте, как Ахметову удается зарабатывать на оккупированных территориях

      Что известно об обанкротившемся заводе Ахметова

      "Енакиевский металлургический завод" находится в процедуре банкротства. Такое решение принял Хозяйственный суд Донецкой области 1 июля 2019 года.

      Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. Группа "Метинвест" Рината Ахметова потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.


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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Металлургия Оккупированные территории Решение суда Вадим Новинский Ринат Ахметов
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