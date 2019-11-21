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      Завод Коломойского арендовал парковку перед офисом "Приватбанка": скандал тянется давно

      26 Читати новину українською
      Игорь Коломойский / "Новое время"

      Никопольский завод ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская область) на год купил право пользования парковкой возле главного офиса государственного "Приватбанка". Подливает масла в огонь то, что один из совладельцев НЗФ – украинский олигарх Игорь Коломойский (другой – его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов). Также Коломойский до передачи финучреждения в госсобственность владел "Приватбанком".

      Как указано в системе ProZorro, 19 ноября НЗФ приобрел на аукционе право на годовую эксплуатацию парковки на 144 машины возле главного офиса "Приватбанка" в Днепре. При стартовой цене в 86,4 тысячи гривен завод Коломойского предложил свыше 1 миллиона, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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      Заметим, что на парковку, кроме НВФ, также претендовали:

      • "Приватбанк" (его максимальное предложение – 1 миллион гривен),
      • профсоюз сотрудников главного офиса "Приватбанка" (251 тысяч гривен),
      • частный предприниматель Роман Овчаров (240 тысяч гривен),
      • связанный с Коломойский "Днепразот" (более 1 миллиона гривен).

      В самом "Приватбанке" такие действия со стороны завода Коломойского назвали "очередной попыткой дестабилизации работы крупнейшего банка страны". Также в финучреждении отметили, что ферросплавный завод, который арендовал парковку, никогда не оказывал услуги по парковке в Днепре.

      Что предшествовало этим событиям

      В мае 2018 года Нацбанк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление о взыскании на движимое имущество, принадлежащее НЗФ. Это имущество было передано в залог как обеспечение обязательств "Приватбанка" по кредиту рефинансирования.

      28 августа 2019 года Хозсуд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между НБУ и НЗФ, инициатором которой выступил НЗФ. Завод обязался погасить за 12 месяцев весь долг в 21 миллион гривен равными частями без комиссии, однако уже 6 сентября досрочно выполнил обязательства перед НБУ.

      Однако 20 сентября около 500 рабочих НЗФ приехали на 10 автобусах под главный офис "Приватбанка" с протестом против мирового соглашения НЗФ с Нацбанком, связанного с кредитом рефинансирования "Приватбанка". Нацбанк, со своей стороны, заявил, что протест под главным офисом "Приватбанка", который не является стороной мирового соглашения, является провокацией и попыткой давления на банк. В то же время госрегулятор отметил, что заявления руководства завода о невозможности выплаты зарплаты работникам из-за соглашения являются безосновательными.

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      11 октября "Приватбанк" в судебном порядке потребовал от НЗФ как от организатора многодневного пикета главного офиса банка в Днепре полного возмещения расходов не эвакуацию более 300 сотрудников центра поддержки клиентов банка.

      19 ноября работники ферросплавных заводов, связанных с Коломойским, пикетировали киевский офис "Приватбанка".

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      21 ноября
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Банки Никополь Приватбанк Игорь Коломойский
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