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      Завод Укроборонпрома заключил договор с сомнительной компанией на более 9 миллионов гривен

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      Луцкий ремонтный завод "Мотор", входящий в концерн Укроборонпром, без конкурса заключил договор с компанией "Урс Групп". Руководителей этой компании подозревают в растрате бюджетных средств.

      Договор на свыше 9 миллионов гривен заключили еще 10 февраля, однако детальные условия до сих пор не обнародовали, сообщает "Следствие.Инфо".

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      Луцкий ремонтный завод "Мотор" заказал услуги по обновлению топливного склада у компании "Урс Групп". Эта информация есть и на сайте портала публичных закупок Prozorro.

      Интересно, что компания "Урс Групп" фигурирует и в других уголовных производствах, связанных с уклонением от уплаты налогов и подделкой документов для получения строительной лицензии.

      Что известно о компании "Урс Групп"?
      Компания работает с 2003 года. С луцким заводом "Мотор" она будет сотрудничать впервые, однако сделка, которую они заключили, является наибольшей по результатам госзакупок. Ранее фирма сотрудничала с аэропортом "Борисполь" и организацией "Комбинат "Рекорд". По данным аналитической системы YouControl, "Урс Групп" получила на госзакупках свыше 13 миллионов гривен.

      Однако директора и владельца компании "Урс Групп" подозревают в растрате государственных средств. Компания в конце 2016 года заключила договор с "Комбинат "Рекорд" по ремонту сооружения для налива нефтепродуктов, но работы фактически не выполнили. В январе 2017 года, суд арестовал деньги на банковских счетах компании.

      К слову, предприятия, которые входят в состав госконцерна Укроборонпром, начали осуществлять все закупки на суммы свыше 25 тысяч гривен через систему ProZorro. Это должно существенно снизить коррупционные риски.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коррупционные схемы в Укроборонпроме Ремонт Арест Деньги ProZorro Новости Украины Укроборонпром
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