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      Завод в историческом центре Киева продали с аукциона за рекордную цену: что об этом известно

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      Завод в историческом центре Киева продали с аукциона
      Завод в историческом центре Киева продали с аукциона / Getty images/Иллюстрация

      Государственный банк "Укргазбанк" выставил на продажу через Систему электронных торгов арестованного имущества ("СЕТАМ") один из корпусов легендарного завода "Арсенал" в Киеве.

      Речь идет о корпусе №4 по адресу улица Московская, 8, но физически он расположен вдоль Кловского спуска – это историческая часть Киева.

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      На продажу было выставлено нежилое здание общей площадью 37 957 квадратных метров и земельный участок площадью 1,36 гектара, говорится в пресс-релизе "СЕТАМ", который оказался в распоряжении Недвижимость 24.

      Аукцион был проведен 11 марта и здание продали за 563 710 гривен.

      В "СЕТАМ" отмечают, что таким образом установили очередной рекорд, продав самый дорогой лот.

       

      Что интересно, этот корпус был выставлен на продажу еще в 2017 году, однако реализовать его без снижения цены удалось только сейчас.

      На фото "Укргазбанка" видно, что здание завода сильно запущено, как снаружи, так и внутри.

      Чем известен завод "Арсенал"?Это один из крупнейших производителей Украины в сфере приборостроения, в частности оптических приборов и оптико-электронных систем. Завод был основан в 1764 году.

      Ранее экс-регионал Сергей Тигипко впервые рассказал, что планирует построить на территории приобретенного у Порошенко завода "Кузница на Рыбальском".

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      Теги: Аукцион Торги Рынок недвижимости Новости Киева Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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