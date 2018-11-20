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      Заводской районный суд вынес приговор по делу нападения на съемочную группу 24 канала

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      Заводской районный суд вынес приговор по делу нападения на журналистов 24 канала
      Заводской районный суд вынес приговор по делу нападения на журналистов 24 канала / еngroup-consult.com

      В судебном реестре уже опубликовали решение Запорожского суда в пользу журналистов программы "ЦРУ. За кадром", которые в феврале 2018 проводили расследование, чтобы разобраться в схемах, по которым обанкротилось государственное предприятие "Кремнийполимер". Внимание журналистов не понравилось руководству завода. По приказу директора, начальник службы безопасности поломал профессиональную камеру

      Об этом рассказала Татьяна Мартынюк в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром".

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      Как впоследствии выяснили журналисты программы, Олег Холодный был непосредственно связанным с фирмами российского бизнесмена Григоряна, на одной из которых его родной брат в Москве работал топ-менеджером.

      Мартынюк также рассказала, полиция внесла дело в Единый реестр досудебных расследований по 171 статье Уголовного кодекса Украины об ответственности за препятствование журналистской деятельности.


      Уголовный кодекс Украины

      После судебных заседаний, продолжавшихся почти девять месяцев, вина нападавшего была полностью доказана. Суд присудил ему три месяца ареста и возмещение убытков телеканала за поврежденную технику,
      – сказала журналистка.

      Она добавила, что согласно исследованию "Украинских новостей", только каждое 12 дело о нападении на журналистов доходит до суда, а половина закрывается еще на стадии следствия.

      Видео программы "ЦРУ. За кадром":

      Напомним, что в 2016 году журналистка 24 канала Татьяна Мартынюк вместе с оператором во время журналистского расследования подверглась нападению в Шепетовке. Нападавшие повредили камеру. После написания заявления, полиция закрыла дело, за неимением формального основания.

      Теги: Расследования Новости Украины Судьи Видеоблоги Новости Запорожья журналисты
      Источник: 24 канал
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