Об этом сказал глава Минздрава Виктор Ляшко. Он отметил, что в настоящее время в Украине не выявили ни одного случая заражения штаммом Омикрон.

Важно У многих в Европе уже есть этот вирус, – врач из ЮАР описала симптомы штамма Омикрон

Однако, по его словам, ситуация может измениться в любое время. Точно спрогнозировать очень тяжело.

Это может произойти как завтра, так и через месяц. Но мы делаем все возможное для того, чтобы этого не произошло,

– подчеркнул Ляшко.

Как власть противодействует новому штамму COVID-19

По новым правилам, принятым правительством накануне, украинцы, находившиеся в странах, где обнаружили коронавирус штамма Омикрон, должны пройти обязательную самоизоляцию. Негативный ПЦР-тест или справка о вакцинации не меняют правила.

Требование будет действовать для путешественников, которые больше 7 дней в течение последних 14 дней находились в:

Южно-Африканской Республике,

Республике Ботсвана,

Зимбабве,

Намибии,

Королевство Лесото,

Королевство Эсватини,

Республике Мозамбик.

По словам Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в дальнейшем перечень стран могут расширить.

Закроют ли для украинцев Европу

Как известно, Омикрон был обнаружен уже во Франции, Чехии, Бельгии, Нидерландах и Италии. Однако, поспешил заверить Ляшко, случаи заражения были единичными.

Если мы не будем видеть большей агрессивности этого вируса, то в принципе будут действовать все карантинные ограничения, действовавшие и при Дельте,

– объяснил он.

Министр выразил надежду, что новый штамм коронавируса не будет нести такую ​​опасность, с которой не могли бы справиться вакцины, которыми прививают украинцев.

Обратите внимание! В Еврокомиссии ждут, пока будет выяснено, устойчив ли Омикрон к имеющимся вакцинам. Если это подтвердится, то производителям дадут 100 дней для адаптации собственных препаратов.

Что известно о штамме Омикрон