Об этом сказал глава Минздрава Виктор Ляшко. Он отметил, что в настоящее время в Украине не выявили ни одного случая заражения штаммом Омикрон.
Важно У многих в Европе уже есть этот вирус, – врач из ЮАР описала симптомы штамма Омикрон
Однако, по его словам, ситуация может измениться в любое время. Точно спрогнозировать очень тяжело.
Это может произойти как завтра, так и через месяц. Но мы делаем все возможное для того, чтобы этого не произошло,
– подчеркнул Ляшко.
Как власть противодействует новому штамму COVID-19
По новым правилам, принятым правительством накануне, украинцы, находившиеся в странах, где обнаружили коронавирус штамма Омикрон, должны пройти обязательную самоизоляцию. Негативный ПЦР-тест или справка о вакцинации не меняют правила.
Требование будет действовать для путешественников, которые больше 7 дней в течение последних 14 дней находились в:
- Южно-Африканской Республике,
- Республике Ботсвана,
- Зимбабве,
- Намибии,
- Королевство Лесото,
- Королевство Эсватини,
- Республике Мозамбик.
По словам Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в дальнейшем перечень стран могут расширить.
Закроют ли для украинцев Европу
Как известно, Омикрон был обнаружен уже во Франции, Чехии, Бельгии, Нидерландах и Италии. Однако, поспешил заверить Ляшко, случаи заражения были единичными.
Если мы не будем видеть большей агрессивности этого вируса, то в принципе будут действовать все карантинные ограничения, действовавшие и при Дельте,
– объяснил он.
Министр выразил надежду, что новый штамм коронавируса не будет нести такую опасность, с которой не могли бы справиться вакцины, которыми прививают украинцев.
Что известно о штамме Омикрон
- Новый вариант B.1.1.529 впервые зафиксировали учёные из Имперского колледжа Лондона. Омикрон выделяется среди других тем, что содержит более 50 мутаций.
- В настоящее время почти 3 четверти новых случаев COVID-19, зарегистрированных в Южной Африке, были идентифицированы как штамм Омикрон.