15:52
14 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Инновационная российская медицина. Попрошайка Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:33, 13 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ТОМОС ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ

      Завтра в Киеве форум о будущем молодежи начнется с пробежки с Садовым

      8 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      Как молодёжи стать рычагом изменений в стране, как эффективно отвечать на вызовы и что ждет Украину и мир в будущем – эти и другие темы будут обсуждать завтра на НСК "Олимпийский" участники форума #FUTUREMAKERS.

      Рабочее утро для участников форума начнется в 8:00 с пробежки с лидером "Самопомочи" Андреем Садовым, который объявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. В 14:00 также состоится дискуссия с Андреем Садовым.

      Участие в форуме также примут народный депутат Елена Сотник, соучредитель Ukrainian Institute For The Future Анатолий Амелин, куратор образовательных программ Ukrainian Institute For The Future Сергей Бабак, исполнительный директор фонда ANTIAIDS Ольга Руднева, директор по связям с общественностью Coca-Cola Украина Олеся Жулинская и художница Олеся Драшкаба.

      Полная программа форума здесь.
      Регистрация на событие по ссылке

       

      Теги: Новости политики Новости Киева Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Обирайте притомних, або Чому Порошенко й Тимошенко не дискутують, хто з них менше вкрав
      сегодня , 15:30 Обирайте притомних, або Чому Порошенко й Тимошенко не дискутують, хто з них менше вкрав
      Віталій Шабунін 38
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      сегодня , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 242
      Терористи-вчителі розповідають дітям окупованих міст, як вмерти під час хімічної атаки
      сегодня , 15:01 Терористи-вчителі розповідають дітям окупованих міст, як вмерти під час хімічної атаки
      Олексій Чибісов 533
      Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      сегодня , 13:30 Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      Євгенія Мазур 5430
      Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      сегодня , 12:01 Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      Дмитро Снєгирьов 1234
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук