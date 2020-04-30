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      Завышенная цена на электричество будет действовать и в выходные: новое решение в пользу Ахметова

      - Читати новину українською
      Рінат Ахметов
      Рінат Ахметов / Телеканали "Футбол"

      Тарифный регулятор энергетики НКРЕКП 30 апреля принял новое выгодное решение для украинского олигарха Рината Ахметова. В связи с такими шагами, теперь завышенная цена электроэнергии для небытовых потребителей будет действовать и в выходные дни.

      Резонанс такого рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, полягає в тому, що раніше через зниженням попиту серед непобутових споживачів на вихідних ціна електроенергії знижувалася, пише у телеграмі екснардеп Сергій Лещенко.

      Радимо ознайомитися Прибутки Ахметову, а збитки – державі: чому зупиняють блоки АЕС

      Але незабаром це правило не діятиме. Підсумок такий: уже в цю п'ятницю, 1 травня ціна в Україні буде в еквіваленті 50 євро, попри те, що в Європі, наприклад, в Угорщині вона становить 15 євро за МВт-годину,
      – підкреслив він.

      За словами колишнього парламентаря, перед цим тарифний регулятор повністю заборонив імпорт електроенергії, навіть з Білорусі. Саме це і хотів ДТЕК Ахметова. Хоча раніше глава НКРЕКП Валерій Тарасюк говорив, що без імпорту не буде конкуренції.

      Лещенко додає, що сукупністю різних рішень вже цього тижня (27 квітня – 1 травня) ціна електроенергії для непобутових споживачів злетіла майже на 20%.

      До слова, наперодні нардеп Сергій Лещенко заявив, що з Міненергетики до Енергоатому надійшло розпорядження про повну зупинку трьох блоків потужністю 3 тисячі МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках. Зупинку двох атомних блоків заплановано на 10 травня.

      Навіщо? Зупинка атомних блоків призведе до того, що не треба буде зупиняти сонячні станції Ахметова, що працюють на високому "зеленому" тарифі. І також додаткову частку ринку отримають вугільні станції все того ж Ахметова,
      – підкреслив Лещенко.

      Він зауважив, що такі рішення державі коштуватимуть мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом.

      До теми Ціни на електроенергію можуть зрости на 25%, – економістка про наслідки зупинки блоків АЕС

      "Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати за спеціальний закон, яким виділять 10 мільярдів гривень допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП)", – додав колишній парламентар.

      За його словами, виходить двоходова схема:

      • Енергоатом рятує ДТЕК,
      • держава вже рятує Енергоатом,
      • таким чином, ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держави, але уникає долі "Приватбанку", тобто націоналізацію.
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Деньги Электроэнергия Энергетика Тарифы Ринат Ахметов Сергей Лещенко - новости Новости Украины Новости политики
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