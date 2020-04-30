Завышенная цена на электричество будет действовать и в выходные: новое решение в пользу Ахметова
Тарифный регулятор энергетики НКРЕКП 30 апреля принял новое выгодное решение для украинского олигарха Рината Ахметова. В связи с такими шагами, теперь завышенная цена электроэнергии для небытовых потребителей будет действовать и в выходные дни.
Резонанс такого рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, полягає в тому, що раніше через зниженням попиту серед непобутових споживачів на вихідних ціна електроенергії знижувалася, пише у телеграмі екснардеп Сергій Лещенко.
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Але незабаром це правило не діятиме. Підсумок такий: уже в цю п'ятницю, 1 травня ціна в Україні буде в еквіваленті 50 євро, попри те, що в Європі, наприклад, в Угорщині вона становить 15 євро за МВт-годину,
– підкреслив він.
За словами колишнього парламентаря, перед цим тарифний регулятор повністю заборонив імпорт електроенергії, навіть з Білорусі. Саме це і хотів ДТЕК Ахметова. Хоча раніше глава НКРЕКП Валерій Тарасюк говорив, що без імпорту не буде конкуренції.
Лещенко додає, що сукупністю різних рішень вже цього тижня (27 квітня – 1 травня) ціна електроенергії для непобутових споживачів злетіла майже на 20%.
До слова, наперодні нардеп Сергій Лещенко заявив, що з Міненергетики до Енергоатому надійшло розпорядження про повну зупинку трьох блоків потужністю 3 тисячі МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках. Зупинку двох атомних блоків заплановано на 10 травня.
Навіщо? Зупинка атомних блоків призведе до того, що не треба буде зупиняти сонячні станції Ахметова, що працюють на високому "зеленому" тарифі. І також додаткову частку ринку отримають вугільні станції все того ж Ахметова,
– підкреслив Лещенко.
Він зауважив, що такі рішення державі коштуватимуть мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом.
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"Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати за спеціальний закон, яким виділять 10 мільярдів гривень допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП)", – додав колишній парламентар.
За його словами, виходить двоходова схема:
- Енергоатом рятує ДТЕК,
- держава вже рятує Енергоатом,
- таким чином, ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держави, але уникає долі "Приватбанку", тобто націоналізацію.