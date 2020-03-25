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      Завышенные цены на продукты из-за карантина: Кличко обратился к правительству

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      Из-за того, что в Украине продолжается строгий карантин, а соответственно и вырос спрос на продукты, некоторые предприниматели позволили себе значительно повысить цены. Однако, Кабинет министров имеет полномочия, чтобы контролировать эти злоупотребления, говорит мэр Киева.

      Кличко направил обращение в Кабмин по контролю цен на лекарства, товары медицинского назначения и продукты. Об этом мэр Киева сообщил на своем брифинге.

      Здесь аналитика Цены на продукты и карантин: почему растут и что будет дальше

      Так, Кличко просит проконтролировать цены на такие продукты:

      • Сахар
      • Соль
      • Мука
      • Масло
      • Сливочное масло
      • Гречка
      • Рис
      • Макаронные изделия
      • Питьевая вода
      • Консервы длительного хранения и другие товары наибольшего спроса.

      Правительство имеет такую компетенцию и должно принять все меры для того, чтобы в столице и во всей Украине не было поднятия цен на товары,
      – заявил Кличко.

      Что известно о повышении цен на продукты в начале марта:

      Антимонопольный комитет Украины требует у ритейлеров объяснений и информации о закупочных и розничных ценах на некоторые продукты.

      • в части областей цены на гречневую крупу выросли на 50%, на пшено – на 24%, на сахар – на 16%;
      • в некоторых сетях подорожали овощи, в частности почти на 60% больше стоит картофель, вдвое подняли цены на лук и морковь.

      Учитывая ситуацию, комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах. В частности, информировать о стоимости круп, хлеба, сахара, муки, самых популярных видов мяса, овощей и тому подобное.

      Що закрито в карантин
      Что закрыто в карантин в Украине / инфографика 24 канала

      Метро в Киеве будет закрытым минимум до 3 апреля – но это могут продолжить, – Кличко
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Новости Киева Цены Виталий Кличко Цены на гречку
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