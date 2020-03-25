Завышенные цены на продукты из-за карантина: Кличко обратился к правительству

Из-за того, что в Украине продолжается строгий карантин, а соответственно и вырос спрос на продукты, некоторые предприниматели позволили себе значительно повысить цены. Однако, Кабинет министров имеет полномочия, чтобы контролировать эти злоупотребления, говорит мэр Киева.

Кличко направил обращение в Кабмин по контролю цен на лекарства, товары медицинского назначения и продукты. Об этом мэр Киева сообщил на своем брифинге.

Здесь аналитика Цены на продукты и карантин: почему растут и что будет дальше

Так, Кличко просит проконтролировать цены на такие продукты:

Сахар

Соль

Мука

Масло

Сливочное масло

Гречка

Рис

Макаронные изделия

Питьевая вода

Консервы длительного хранения и другие товары наибольшего спроса.

Правительство имеет такую компетенцию и должно принять все меры для того, чтобы в столице и во всей Украине не было поднятия цен на товары,

– заявил Кличко.

Что известно о повышении цен на продукты в начале марта:

Антимонопольный комитет Украины требует у ритейлеров объяснений и информации о закупочных и розничных ценах на некоторые продукты.

в части областей цены на гречневую крупу выросли на 50% , на пшено – на 24%, на сахар – на 16%;

, на пшено – на 24%, на сахар – на 16%; в некоторых сетях подорожали овощи, в частности почти на 60% больше стоит картофель, вдвое подняли цены на лук и морковь.

Учитывая ситуацию, комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах. В частности, информировать о стоимости круп, хлеба, сахара, муки, самых популярных видов мяса, овощей и тому подобное.



Что закрыто в карантин в Украине / инфографика 24 канала